השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב היום (חמישי) לראיון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במגזין "טיים", בו הבהיר כי ישראל תאבד את כל התמיכה האמריקנית במקרה של החלת ריבונות ביהודה ושומרון וכן רמז כי הוא עשוי להחליט על שחרורו של מרואן ברגותי.

"יש לי הערכה גדולה לנשיא טראמפ, שהוא בהחלט הנשיא האמריקאי הכי טוב כלפי ישראל. ולצד זאת חשוב להזכיר: ישראל היא מדינה ריבונית עצמאית – חברי הכנסת מצביעים בהתאם לשיקול דעתם" אמר בן גביר. "וברגותי הוא רוצח נאצי מתועב, שדם אזרחים רבים, נשים וילדים, על ידיו. הוא לא ישוחרר ולא ינהיג את עזה".