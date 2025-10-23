תאונה קשה: 15 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים שהתרחשה היום (חמישי) בין אוטובוס למשאית בכביש 90, סמוך לצומת המצודות בקריית שמונה. חובשים ופראמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"לשהוזעקו למקום, העניקו טיפול רפואי לפצועים, ולאחר מכן פינו אותם לבתי החולים באמבולנסים ומסוקים.
לפי הודעת צוותי החירום, רשימת הפצועים כוללת גבר בן 40 שנפצע באורח קשה, אשר פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה במסוק מד"א. הפצוע קשה היה בהכרה בעת הפינוי, כשהוא סובל מחבלות בגפיים התחתונות.
בנוסף, גבר כבן 30 פונה לבית החולים רמב"ם במסוק צה"ל, כשהוא במצב בינוני עם חבלות בחזה ובגפיים. 13 הפצועים הנותרים פונו לבית החולים זיו בצפת, כשמצבם קל.
מנהל מרחב ירדן במד"א אורן אביטן ופרמדיק מד"א אליהו בן זקן סיפרו כי "מדובר בתאונה קשה, המשאית ניזוקה מפגיעות פח קשות ובתוכה נלכד גבר בן 40 שהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות בגפיו התחתונות. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולץ, חברנו למסוק מד"א-הצלה אייר שנחת בסמוך ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 30 שנחבל בחזה ובגפיים ופונה על ידי מסוק צה"ל לבית החולים כשמצבו בינוני ויציב. במקום היו 13 פצועים נוספים שנפצעו קלות בגופם, פינינו אותם לבית חולים כשמצבם מוגדר יציב".
