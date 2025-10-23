16:17

בן גביר: "יש לי הערכה לטראמפ, אך ישראל היא מדינה עצמאית"

16:13

לקראת הסלמה בצפון: חיזבאללה בהחלטה דרמטית

16:13

15 פצועים בתאונה בין אוטובוס למשאית בכביש 90, בהם אחד קשה

16:02

יום הפסטה הבינלאומי: מתכון לפסטה שיגרום לכם להגיד "ואוו"

16:01

עמית סגל משגר עקיצה: "התנהלות פוליטית גאונית"

15:51

זעזוע ב-NBA: מאמנו של דני אבדיה נעצר ונלקח לחקירה ב-FBI

15:45

שמנת פטריות או רוזה? 10 דברים שלא ידעתם על פסטה

15:30

פרשת נוח: ארסן ונגר מול אלכס פרגוסון ומגדל בבל

15:13

טראמפ על ריבונות ביו"ש: "ישראל תאבד את כל התמיכה אם זה יקרה"

15:09

אחרי שפוטר בגלל שמירת נגיעה: עומר חזן קיבל ברכה. צפו

15:04

דרמה במשפט נתניהו: "מדובר לכאורה על שיטות של סחיטה באיומים"

14:57

פעילות חשאית וחילוץ גופות חטופים: אוגדה 98 מסכמת תקופה

14:49

המהפכה הרפואית שמחזירה את התפקוד המיני המלא ואת השמחה הביתה

14:42

זכרון יעקב: תינוקת בת שנה נשכחה ברכב סגור. מצבה אנוש

14:12

לפיד צייץ לסעודים בערבית: סמוטריץ' לא מייצג את ישראל

13:59

משבר דיפלומטי? סגן נשיא ארה"ב "נעלבתי אישית מחוק הריבונות"

13:46

תערוכת צילום: איך זה מרגיש לגור בצפון בזמן המלחמה?

13:29

ברוך דיין האמת: הלך לעולמו העיתונאי עמוס ארבל

13:21

סמוטריץ' לסעודים: "חברים לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים"

13:09

הנעליים היו גדולות מידי? עדן בן זקן פרשה מהמחזמר "שלאגר"

