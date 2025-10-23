לאחר שטראמפ התבטא בנוגע לחוק החלת הריבונות שעבר אמש בקריאה טרומית, ואמר כי "ישראל תאבד את כל התמיכה שלה מארה"ב אם זה יקרה" – עמית סגל תוקף את מגישי החוק

לאחר שמוקדם יותר היום (חמישי) נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין למגזין "טיים" האמריקני, כשהתייחס לאפשרות של החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון – ואמר כי ארה"ב לא תתמוך במהלך – הפרשן הפוליטי עמית סגל תוקף את מגישי החוק.

נזכיר כי טראמפ אמר: "זה לא יקרה, מכיוון שנתתי את מילתי למדינות ערב. אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו, כי יש לנו תמיכה גדולה במדינות ערב" אמר טראמפ. "ישראל תאבד את כל התמיכה שלה מארה"ב אם זה יקרה".

סגל התייחס לכך וכתב: "בהתנהלות פוליטית גאונית הצליחו הדוחפים לריבונות לנעול את הנשיא הידידותי ביותר כלפי מפעל ההתיישבות להצהיר בקולו שישראל תאבד את אמריקה אם תחיל ריבונות. כה לחי ושבת שלום".

כל זאת בהמשך לכך שאמש, למרות התנגדות הממשלה להחלת ריבונות בשלב הנוכחי, הצעת החוק של חבר הכנסת אבי מעוז להחלת ריבונות על כלל יהודה ושומרון, וגם הצעתו של חבר הכנסת ליברמן להחלת ריבונות במעלה אדומים עברו בקריאה טרומית.