דרמה בארה"ב: צ'ונסי בילאפס מאמנו של שני דני אבדיה בפורטלנד טרייל בלייזרס נעצר על ידי ה-FBI בחשד למעורבות בהימורים לא חוקיים

ה-NBA התחילה הלילה (בין רביעי לחמישי), אבל עולה לכותרות מסיבות שלא קשורות לספורט: צ'ונסי בילאפס מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד טרייל בלייזרס נעצר על ידי ה-FBI בחשד למעורבות בהימורים לא חוקיים.

ביאפס נעצר יחד עם טרי רוזייר שחקנה של מיאמי היט. משתי הקבוצות לא נמסרה תגובה נכון לכתיבת שורות אלו. על פי הדיווח המאמן והשחקן יחד עם אנשים נוספים ניסו ב-2023 להשפיע על משחק בליגה והימרו בסכום גבוה על אותו משחק. בילאפס, בן ה-49, נכנס ל-NBA בשנת 1997 כבחירה השלישית בדראפט. עד פרישתו ב-2014. ב-2020 היה עוזר מאמן בלוס אנג'לס קליפרס ומאז 2021 הוא מאמן את פורטלנד.



ראש ה-FBI, קאש פאטל, צפוי לשאת הצהרה בשעה 17:00 (שעון ישראל) בה הוא יפרט על הפרשה. לכאורה על פי הדיווחים לא מדובר במשחקים של קבוצתו. הלילה אבדיה הוביל את פורטלנד מול מינסוטה טימברוולבס במשחק בו הובילו ברובו ואיבדו את הראש בסוף בדרך להפסד 114:118. הישראלי קלע 20 נקודות והוסיף שבעה ריבאונדים ואסיסט אחד. הוא הגיע למספרים האלה למרות שסבל מיום רע לשלוש, עם 0 מ-6. הוא פתח בחמישיה ושיחק 32:59 דקות. רק ג'רמי גרנט קלע יותר ממנו (29).