לקראת החורף שמתקרב ולציון יום הפסטה הבינלאומי, קבלו מתכון של מנה מנחמת וטעימה. פסטה שמנת ערמונים עם הר של גבינת פרמז'ן מעליה

יום הפסטה הבינלאומי מצוין בעוד יומיים ב-25 באוקטובר. ואיזה כיף זה להכין פסטה ביתית אבל ממתכון של שף בכיר שיגרום לכולם להגיד: "ואוו, את הכנת? ממש כמו במסעדה!"

אז קבלו מתכון לפסטה שמנת ערמונים של השף שקד פחימה.

מרכיבים (לכ-2 מנות)

250 גרם פסטה מבושלת

200 גרם ערמונים קלויים ומקולפים (אפשר גם ערמונים בוואקום או קפואים שהופשרו)

כף חמאה

1 כף שמן זית

1 בצל קטן קצוץ דק (עדיף בצל שלוט)

1 שן שום כתושה

250 מ”ל שמנת מתוקה (32% שומן או יותר)

½ כוס ציר ירקות / מים

מלח, פלפל שחור גרוס

קמצוץ אגוז מוסקט (לא חובה, אבל מוסיף עומק)

גבינת פרמז'ן מגוררת או פוקרינו

אופן ההכנה

מחממים במחבת חמאה ושמן זית על אש בינונית, מוסיפים בצל עד להזהבה ולאחר מכן מוסיפים שום לטיגון קצר של חצי דקה- דקה. לאחר מכן מוסיפים ערמונים ומטגנים קלות, מוסיפים את השמנת, ציר ירקות/ מים ליצירת אמולסיה, מוסיפים תבלינים.

מוסיפים את הפסטה ומגרדים מעל גבינת פרמז'ן.

בתאבון!