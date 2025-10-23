רוזה, שמנת פטריות, עגבניות או בכלל אליו אוליו – זה לא משנה, כלום אוהבים פסטה. אז לקראת יום הפסטה הבינלאומי- הנה 10 עבדות שלא ידעתם על המאכל הפופולרי

יום הפסטה הבינלאומי מצוין ב-25 באוקטובר. וביננו, אין אחד שלא אוהב פסטה, לא משנה אם זה ברוטב עגבניות קלאסי, רוזה או שמנת פטריות. אבל הנה כמה עובדות מעניינות במיוחד שלא ידעתם על פסטה.

לא כל פסטה מגיעה מאיטליה

רוב האנשים חושבים שפסטה הומצאה באיטליה, אבל ההיסטוריה שלה הרבה יותר מורכבת. יש תיעוד לכך שכבר לפני כ־4,000 שנה הסינים יצרו אטריות מאוכלוסיות דגן שונות (בעיקר דוחן). האיטלקים פשוט הפכו אותה לאמנות – פיתחו מאות צורות, טכניקות ובישול עם רוטבים ייחודיים לכל אזור.

יש מעל 600 סוגים שונים של פסטה

באיטליה לבדה מוכרים מאות צורות פסטה שונות — חלקן מוכרות (כמו ספגטי, פנה, פטוצ’יני), אבל אחרות נדירות ומקומיות בלבד.

כל צורה נועדה להתאים לרוטב מסוים

• פסטות קצרות עם חריצים (כמו ריגטוני) נועדו “לתפוס” רטבים סמיכים.

• פסטות דקות וארוכות (כמו ספגטי) מתאימות לרטבים קלילים מבוססי שמן או עגבניות.

• ופסטות ממולאות (רביולי, טורטליני) הן עולם בפני עצמו – לעיתים כל משפחה באיטליה שומרת מתכון סודי למילוי שלה.

פסטה יכולה להיות בריאה

פסטה לא חייבת להיות "פחמימה ריקה" כמו שנהוג לחשוב. פסטה מחיטה מלאה, עדשים, חומוס או כוסמין עשירה בסיבים, חלבון וברזל. בנוסף, אם מבשלים אותה אל דנטה (מעט קשה במרכז), היא מתעכלת לאט יותר ומעלה את רמת הסוכר בדם בצורה מתונה.

כשמשלבים אותה עם ירקות, שמן זית וגבינות במידה, היא יכולה להיות חלק מתפריט מאוזן ובריא לחלוטין.

הפסטה היבשה לא ניזוקה אם נשמרת נכון

פסטה יבשה כמעט ואינה מתקלקלת, אם היא נשמרת בכלי אטום במקום יבש וקריר, היא יכולה להחזיק שנים בלי שינוי בטעם או במרקם. זה קורה משום שאין בה נוזלים שמאפשרים התפתחות עובש או חיידקים. זו גם הסיבה שפסטה היא מצרך בסיסי כמעט בכל מטבח בעולם, נוחה לאחסון, זמינה וזולה.

פסטה היא לא רק למנה עיקרית

רובנו חושבים על פסטה כמנה עיקרית חמה, אבל בעולם משתמשים בה במגוון עצום של מנות:

• בסלטים קרים, עם ירקות, גבינה ושמן זית.

• במרקים, פסטות קטנות כמו אורזו או דיטאליני נחשבות חלק קלאסי ממרקי ירקות.

• בקינוחים! כן, קיימים מתכוני קינוחים עם פסטה, בעיקר בדרום איטליה: אטריות מתוקות עם דבש, קינמון ופירות מסוכרים.

זמן הבישול הוא אומנות

אם מבשלים פסטה זמן רב מדי, היא מאבדת מהמרקם שלה, מהטעם, ומהערכים התזונתיים. האיטלקים דבקים במושג “אל דנטה”, שפירושו “לשן” – כלומר, שיהיה קל לנגיסה אך לא רך מדי.

בישול כזה גורם לעמילנים להשתחרר לאט, כך שהרוטב “נדבק” טוב יותר לפסטה, והיא גם משביעה יותר. זה אולי נשמע פשוט, אבל באיטליה מתייחסים לבישול נכון כמו לטקס קטן של דיוק ואהבה.

פסטה יכולה להיות צבעונית

לפסטה צבעונית אין שום צורך בצבעי מאכל, את כל הצבעים אפשר להשיג באופן טבעי: ירוק מעלה תרד או בזיליקום, אדום מסלק או עגבניות מיובשות, כתום מדלעת ועוד פסטה צבעונית לא רק יפה, אלא גם מוסיפה טעמים עדינים למנה עצמה – והיא משמשת לאירועים חגיגיים באיטליה.

פסטה נגד חום קיץ

במדינות מסוימות, במיוחד איטליה, פסטה קרה עם ירקות וסלטים היא מנה נפוצה בקיץ – לא רק חמה.