ברק בכר חזר לקווים של מכבי חיפה, הפועל באר שבע תרצה לחזור לנצח ובאיזה משחק לא כדאי לכם להוריד את העיינים מהמסך? הכנה למחזור השמיני בליגת העל

ברק בכר חזר השבוע לאמן את מכבי חיפה ויעמוד על הקווים מול עירוני טבריה. הפועל באר שבע הפסידה בשבוע שעבר לראשונה ותרצה לחזור למסלול מול האחרונה בטבלה. מה מצפה לנו במחזור השמיני?

במרכז המחזור הקודם היה לנו כמובן את המשחק שלא התקיים עם פיצוץ הדרבי התל אביבי. מה שישאיר את שתיהם עם משחק חסר עד הכרעת בתי הדין. השבוע הפועל תל אביב תרצה לחזור למסלול, כשתתארח למשחק לא פשוט אצל מכבי נתניה. האדומים שעסוקים בקו ההגנה למשפט, יקוו להצליח להתרכז בכדורגל.

לעומת המשחק מול הפועל באר שבע בו הפסידו 1:2 והדרבי הפעם האדומים פייברוטים ברורים. נתניה לא יציבה והיא עם תשע נקודות בלבד. אך בכל משחקיה השנה היו לפחות שלושה שערים. גם אצל הפועל היו שלושה שערים בכל משחק למעט הניצחון על הפועל חיפה (0:1) על תורידו את העיינים מהמסך.

מבין המשחקים שכן התקיימו, המשחק המפתיע ביותר היה כמובן ההפסד הראשון של המוליכה. הפועל באר שבע הפסידה לראשונה העונה. אחרי שישה ניצחונות הדרומיים רצו לחזור לנצח. תהיה להם הזדמנות מעולה לעשות מול האחרונה בטבלה בני ריינה. ריינה עדיין ללא ניצחון העונה ועם נקודה בלבד אחרי שבעה מחזורים.

הם במאזן שערים הפוך בדיוק לבאר שבע כשמוליכת הטבלה הבקיעה 22 וספגה שישה, ואילו נועלת הטבלה הבקיעה שישה וספגה 22. הפועל באר שבע לא צפויה להתקשות, אבל משחקים כאלה הם הרבה פעמים מוקש והיא צריכה להיזהר מבונקר שיביא לאיבוד נקודות שני ברציפות.

מכבי חיפה תשנה כיוון במחזור השמיני?

מי שתקווה שהמחזור הזה יהיה סיפתח לדרך חדשה עם מכבי חיפה. עם המאמן החדש ישן ברק בכר הירוקים יתארחו אצל עירוני טבריה. בעונה הקודמת המשחק נגמר 0:0. בכר יודע שיש לו הרבה עבודה, והאוהדים צריכים הרבה סבלנות. המטרה של בכר תהיה להישאר קרוב לצמרת עד ינואר, בה יוכלו הירוקים להתחזק, ולהשיג את המקום לאירופה בסוף העונה.

מכבי חיפה ועירוני וטבריה עם אותו מספר נקודות בדיוק אך עם פער עצום במאזן השערים. הירוקים ניצחו שני משחקים בלבד וסיימו שלושה בתיקו, והם במאזן חיובי של 7:13. לעומתם טבריה עם ניצחון אחד יותר וללא תיקו ומאזן שערים שלישי של 18:7. מעניין לראות איך יראה ההרכב של מכבי חיפה במשחק.

שאר המשחקים במחזור השמיני :הפועל ירושלים שהשיגו במחזור הקודם נקודה ראשונה אחרי שישה מחזורים יקוו להשיג ניצחון ראשון. הם יארחו בטדי את בני סכנין. הירושלמית השנייה תדרים לכרמל למשחק מול הפועל חיפה ותקווה לחזור לנצח אחרי התיקו המאופס מול מ.ס אשדוד. אשדוד אשמה תארח בי"א את הפועל פתח תקווה שאחרי פתיחת עונה מצוינת סופרת שלושה משחקים ללא ניצחון. האלופה מכבי ת"א תנסה לשבור רצף של שני תוצאות תיקו כשתארח את הפועל קריית שמונה.

מדד ההימורים

הפועל פתח תקווה – הפועל ירושלים: הימרתי על הפועל ירושלים ❌

בני סכנין- עירוני טבריה: הימרתי על תיקו ❌

הפועל קריית שמונה- הפועל באר שבע: הימרתי על באר שבע❌

מכבי בני ריינה- הפועל חיפה: הימרתי על הפועל חיפה ✅

מכבי חיפה- מכבי נתניה: הימרתי על מכבי חיפה ❌

בית"ר ירושלים- מ.ס אשדוד: הימרתי על בית"ר ❌

הדרבי התל אביבי לא התרחש, אז לא נספור אותו. אחרי שבוע מוצלח הפעם צניחה עם 1/7. נקווה ליותר טוב לפעם הבאה.

מה יקרה במחזור השמיני?

עירוני טבריה- מכבי חיפה: אפקט המאמן, ניצחון ירוק

מכבי תל אביב- הפועל קריית שמונה: הצהובים יגיעו עייפים אחרי אירופה. זה מה שהביא לדעתי לנפילות במחזורים הקודמים. תיקו

הפועל באר שבע- בני ריינה: הפועל באר שבע תחזור למסלול. ניצחון אדום

מכבי נתניה- הפועל תל אביב: משחק רב שערים ותיקו דרמטי. חלוקת נקודות

הפועל ירושלים- בני סכנין: ממשיך עם הקו מהמחזור הקודם, מתישהו חייב להגיע הניצחון הראשון. הפועל ירושלים תנצח

מ.ס אשדוד-הפועל פ"ת: משחק שיכול להתפתח לכמה כיוונים, אשדוד הראו דברים יפים נגד בית"ר ונגד הפועל פתח תקווה לדעתי יוציאו יותר. ניצחון אשדוד

הפועל חיפה- בית"ר ירושלים: בית"ר לא יכולים להרשות לעצמם עוד איבוד נקודות. ניצחון צהוב שחור