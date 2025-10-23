בשורות טובות: אלי-ה כהן, ששב הביתה אחרי 505 ימים בשבי החמאס, עשה צעד מרגש והציע נישואין לבת זוגתו זיו עבוד. צפו ברגע המרגש

כזה סיפור סינדרלה אף אחד לא יכול להמציא. במשך 505 ימים קשים מנשוא, אלי-ה כהן היה חטוף והוחזק בידי חמאס, כשהוא בטוח שבת זוגו, זיו עבוד, נרצחה. ביום בו קיבל את החופש שלו – קיבל גם את בת זוגו בחזרה לחיים. הערב (חמישי), הוא מרגש מדינה שלימה כשהוא כרע ברך, שלף טבעת, והציע לזיו להינשא לו.

צפו בהצעת הנישואין המרגשת של אלי-ה כהן לבת זוגו זיו עבוד:

האהבה ניצחה: אלי־ה כהן ובת זוגו זיו עבוד התארסו — כאן חדשות

אלי-ה כהן וזיו עבוד היו יחד במסיבת הנובה. בהישמע האזעקות לפנות בוקר הם הלכו להסתתר במיגונית. משם נחטף כהן, ושם היה בטוח כי בת זוגו נרצחה. את גודל הנס הפרטי שלו הוא לא שיער בכלל, ולא האמין שהיא שרדה את זה. אבל לאחר 505 ימים הוא שב הביתה וגילה את הבשורה המדהימה – זיו שרדה.

במהלך החודשים האחרונים כהן משקם את עצמו, הוציא ספר והשניים אף עברו לגור ביחד. היום הם לוקחים את הקשר שלהם לשלב הבא, ומתחילים במסע לעבר בניית בית משותף. מאחלים לכם שתקימו בית נאמן בישראל, ותדעו המון אהבה ושמחה.