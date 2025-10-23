פרשת נוח: מה ההבדל המשמעותי בין ארסן ונגר מאמנה האגדי של ארסל ליריבו אלכס פרגוסון מאמנה האגדי של מנצ'סטר יונייטד ואיך זה מתקשר למגדל בבל?

פרשת נוח: אלכס פרגוסון אימן את מנצ'סטר יונייטד במשך 29 שנים. הוא הצליח לזכות באליפויות בשלושה עשורים שונים ובאליפויות אירופה בשני עשורים שונים. למה הוא הצליח? כי הוא ידע תמיד לשנות את עצמו בהתאם למה שמתרחש בכדורגל. הכדורגל השתנה מאוד בין האליפות הראשונה ב-1993 לאחרונה ב-2013 אבל המאמן האגדי תמיד ידע להתאים את עצמו.

מי שקרא תיגר על פרגוסון היה ארסן ונגר שאימן את ארסנל 22 שנה. הוא התחיל לאמן את ארסנל בשנת 1996 וזכה עד 2004 בשלוש אליפויות כשהאחרונה עד היום, היחידה בהיסטוריה של אנגליה בלי הפסד. אבל מ-2004 עד 2018 כשעזב הוא לא הצליח לזכות בעוד אליפויות למרות שארסנל שלו נשארה בצמרת. הוא לא הצליח להתאים את עצמו לשינויים בכדורגל וארסנל נתקעה מאחור.

הספורט היום משתנה מהר, מי שמקורי ומפתיע את יריבו מצליח. מאמנים מוצלחים נפלו כי הם לא קלטו את השינויים בספורט. התחדשות יכולה לבוא רק במקום שפתוח למגוון דעות. רק במקום בו אדם יכול להגיד את דעתו בלי חשש, יכול להיות צמיחה והתחדשות. הרבה ניסו להבין את סיפור מגדל בבל שבפרשת נוח, מה חטאו? למה נענשו? הרב עדין שטנייזלץ כתב שלא מדובר בעונש אלא במניעת אסון.

החברה שמפתחת סביב מגדל בבל, היא חברה אחידה: "ויְהִי כָל-הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים". הקב"ה לא מעניש אותם, אלא להיפך. הוא מפרק את החברה, ויוצא רב תרבותיות. הם מתפזרים ויוצרים את עמי העולם שכל אחד נותן את הגוון המיוחד שלו. שנזכה שכל מאיתנו יראה את היופי בשוני שבאחר, ומתוך כך נצמח ונתפתח. שבת שלום!