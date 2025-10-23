השחקן המוכר עומר חזן נמצא בימים אלו בתהליך התחזקות, והחליט לקבל על עצמו שמירת נגיעה. בעקבות כך, פוטר מההצגה בה הוא משתתף. הרב יגאל כהן פגש אותו וחיזק את ידיו. צפו

מוקם יותר השבוע, התפרסם כי השחק עומר חזן פוטר מההצגה "צ'ארלי וחצי", וזאת לאחר שהודיע כי קיבל על עצמו לשמור נגיעה. היום (חמישי), פגש השחקן המוכר את הרב יגאל כהן. הרב בירך אותו, חיזק אותו ואמר לו: "כל הכבוד לך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע ושתצליח בכל מעשי ידיך".

צפו במפגש של עומר חזן עם הרב יגאל כהן:

עומר חזן היה אמר לשחק את הדמות הראשית בהצגה "צ'ארלי וחצי". בזמן החזרות הודיע חזן כי הוא שומר נגיעה, ולכן לא יוכל לקחת חלק בסצנות אינטימיות עם טיילור מלכוב, המגלמת את גילה. בעקבות כך נוצרו חילוקי דעות בינו לבין ההפקה והבמאי, אילן רוזנפלד, והוחלט לשחרר אותו מתפקידו. מי שיגלם את התפקיד במקומו של חזן הוא מאיר תמם, אשר היה אמור להיות השחקן המחליף של חזן.

ההפקה מסרה בתגובה: "עקב חילוקי דעות ואי הסכמות שקשורות לפן האומנותי וגם לשמירת הנגיעה, החליטו הצדדים לא להמשיך את ההתקשרות".