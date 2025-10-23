מעמד קרבי לסיכום פעילות אוגדה 98 במבצע ״מרכבות גדעון״ התקיים השבוע, בראשות מפקד האוגדה, תת-אלוף גיא לוי, ובהשתתפות מפקדת האוגדה בסדיר ובמילואים

אוגדה 98 סיכמה את פעילותה במסגרת המבצע הצבאי בעזה. במעמד סיכם מפקד האוגדה את פרק המשימה ברצועת עזה והוקיר את משרתי האוגדה, בסדיר ובמילואים, על פעילותם הנחושה והמסורה במרחבי הלחימה השונים, אשר הביאה להישגים מבצעיים משמעותיים וליצירת התנאים להשגת ההסכם להשבת החטופים.

מפקד אוגדה 98: ״לפני כשנתיים, יצאנו ללחימה ארוכה ורב-זירתית, להשבת הביטחון, הכרעת החמאס והשבת החטופים. יצאנו להילחם כשבליבנו את אחינו אנו מבקשים. מהרגע בו נקרא צה״ל למשימה, הייתם כאן. קצינים, נגדים וחיילים, בסדיר ובמילואים. לא שאלתם שאלות, לא חיכיתם, נעניתם לקריאה ולא עצרתם.

עשיתם זאת ללא בקשה לתמורה, אלא מתוך מחויבות עמוקה לביטחון עמנו וארצנו. בשנתיים אלו דבקנו במטרות, ביצענו משימות גלויות וחשאיות והכרענו את האויב בחזיתות השונות, הצלחנו להביא למצב בו יש שכר לפעולתנו – שבו בנינו ואחינו לגבולם".

כוחות אוגדה 98 תמרנו ב-4 גזרות לאורך המלחמה, חלק מהזמן במקביל, האוגדה לקחה חלק במבצעי חילוץ חטופים ברצועת עזה, הובילה את הכניסה ללבנון, כוחותיה היו הראשונים להיכנס לסוריה ועשתה מבצעים מיוחדים באיו״ש.

במהלך התמרון הראשון ברצועת עזה, כוחות האוגדה לקחו חלק במספר מבצעים חשאיים שהביאו לחילוץ 18 גופות חטופים חללים, בנוסף כוחות האוגדה לקחו חלק במבצע ׳ארנון׳ ובמבצע ׳יד הזהב׳ בהם חולצו 5 חטופים בחיים.

עוד במהלך התמרון הראשון ברצועת עזה, כוחות האוגדה חיסלו אלפי מחבלים ותקפו אלפי תקיפות אוויריות בשיתוף חיל האוויר.

האוגדה הובילה את התמרון בלבנון עם הכניסה הראשונה מאז 2006 ובמהלך הפעולה כוחותיה חיסלו מאות מחבלים והשמידו למעלה מ-1,200 תשתיות טרור משמעותיות ואסטרטגיות של ארגון הטרור חיזבאללה לצד אלפי תקיפות אוויריות בשיתוף חיל האוויר.

עוד במהלך הפעולה בלבנון, כוחות האוגדה השמידו מנהרה תת קרקעית משמעותית שאורכה למעלה מקילומטר וחצי עם למעלה מ-400 טון חומר נפץ.

במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון׳ כוחות האוגדה חיסלו מאות מחבלים בדרגים שונים ומחבלים שפשטו לישראל בשבעה באוקטובר, הכוחות השמידו אלפי תשתיות טרור ומתקנים שהיו בשימוש פעיל של מחבלי חמאס לפני הגעת הכוחות.

במהלך מבצע ׳מרכבות גדעון׳ לקחו כוחות האוגדה חלק בחילוץ 2 גופות חטופים בפעילות חשאית.