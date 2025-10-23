ראש האופוזיציה יאיר לפיד דורש מסמוטריץ' להתנצל על האמירה שלו על הסעודים ואז צייץ בערבית: "לחברינו בערב הסעודית ובמזרח התיכון, סמוטריץ' אינו מייצג את מדינת ישראל"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד רותח על האמירה של סמוטריץ' לפיה הוא אינו מעוניין בנורמליזציה עם סעודיה בתמורה לביטול הריבונות, ושלח את הסעודים לרכב על גמלים.

לפיד צייץ בהתחלה תגובה זועמת: "במקום לנסות לקדם הסכמים שישנו את פני המזרח התיכון, חברי הממשלה הזו מתבטאים כמו אחרוני הצייצנים באמירות מזיקות. לא כך מובילים שינוי. סמוטריץ חייב להתנצל".

ולאחר כמה דקות צייץ בערבית: "לחברינו בערב הסעודית ובמזרח התיכון, סמוטריץ' אינו מייצג את מדינת ישראל".

גנץ: ישראל ראויה לממשלה נטולת קיצוניים"

גם יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ הגיב בחריפות לדברי סמוטריץ' וכתב: האמירות של השר סמוטריץ' נגד סעודיה מעידות על בורות, וחוסר הפנמה של אחריותו כשר בכיר בממשלה ובקבינט. ישראל ראויה לממשלה נטולת קיצוניים, שבה השרים ידאגו לעתיד המדינה, ולא לעוד כמה לייקים.

"חברים לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים"