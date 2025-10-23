ראש האופוזיציה יאיר לפיד רותח על האמירה של סמוטריץ' לפיה הוא אינו מעוניין בנורמליזציה עם סעודיה בתמורה לביטול הריבונות, ושלח את הסעודים לרכב על גמלים.
לפיד צייץ בהתחלה תגובה זועמת: "במקום לנסות לקדם הסכמים שישנו את פני המזרח התיכון, חברי הממשלה הזו מתבטאים כמו אחרוני הצייצנים באמירות מזיקות. לא כך מובילים שינוי. סמוטריץ חייב להתנצל".
ולאחר כמה דקות צייץ בערבית: "לחברינו בערב הסעודית ובמזרח התיכון, סמוטריץ' אינו מייצג את מדינת ישראל".
גנץ: ישראל ראויה לממשלה נטולת קיצוניים"
גם יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ הגיב בחריפות לדברי סמוטריץ' וכתב: האמירות של השר סמוטריץ' נגד סעודיה מעידות על בורות, וחוסר הפנמה של אחריותו כשר בכיר בממשלה ובקבינט. ישראל ראויה לממשלה נטולת קיצוניים, שבה השרים ידאגו לעתיד המדינה, ולא לעוד כמה לייקים.
"חברים לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים"
סמוטריץ' התראיין הבוקר בוועידת מכון צמת ומקור ראשון וסיפק שורה לא דפילומטית על הסכמי אברהם.
על הורדת הריבונות מסדר היום בגלל הנורמליזיציה עם הסעודים אמר סמוטריץ': "הריבונות היא נקודת המבחן. אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים לא תודה, תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר בסעודיה".
צ.ח
לדעתי הגמלים ירכבו על הסעודים14:29 23.10.2025
צ'ירו פאחה
אז מי מייצג אותנו התל-אביבי הזה ? סמוטריץ מייצג את ארץ ישראל היפה. אלה שמקריבים נפשם למען קדושת הארץ. טוב שסילקו את הנגבי הקפלניסט הזה14:17 23.10.2025
שי.ל
בתגובה ל: צ'ירו פאחה
בגלל אפסים כמוך,ביביסטים עבדים בורים מגינת ישראל נמצאת בשיא השפל שלה בעולם ובארץ,דחוף להחליף את ממשלת המחדל הזאת.14:32 23.10.2025
מלא מלא זדון וכשלון
סמוטריץ' מייצג את המיטב שיש לציונות הדתית להציע. איש אשכולות, מלא בעשייה והישגים, צנוע ודבריו בנחת נאמרים. או אולי בעצם לא....14:54 23.10.2025
