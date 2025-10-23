לאחר שלמרות התנגדות הממשלה הצעות החוק להחלת ריבונות ביו"ש והחלת ריבונות במעלה אדומים עברו – סגן נשיא ארה"ב ואנס ששהה בביקור בישראל, תוקף את המהלך

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, שהגיע לביקור מדיני בישראל, התייחס כעת (חמישי) בשדה התעופה, רגע לפני עזיבתו, להחלטת הכנסת לקדם אמש את חוק החלת הריבונות ביהודה ושומרון וגינה את ההחלטה.

"נעלבתי באופן אישי מההחלטה של הכנסת לקדם ריבונות ביהודה ושומרון – זה היה מטופש", אמר. הוא הדגיש כי "אם זה היה תרגיל פוליטי – אז זה היה תרגיל טיפשי, ואני נעלבתי מזה אישית. לא נאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית ולא היינו מרוצים מההצבעה הזו".

נזכיר כי אמש, למרות התנגדות הממשלה להחלת ריבונות בשלב הנוכחי, הצעת החוק של חבר הכנסת אבי מעוז להחלת ריבונות על כלל יהודה ושומרון, וגם הצעתו של חבר הכנסת ליברמן להחלת ריבונות במעלה אדומים עברו בקריאה טרומית.

שתי הצעות חוק, מהן הסתייגו בכירי הקואליציה במועד הנוכחי, עברו מתחת לרדאר. ראשית עלתה להצבעה הצעתו של חבר הכנסת אבי מעוז. הצעת החוק מטעמו מבקש להחיל ריבונות מדינית על כלל שטחי יהודה ושומרון. למרות הסתייגות בכירי הממשלה, הצעה זו עברה ברוב קולות של 25 בעד מול 24 נגד.

עוד באותו נושא חסר תקדים: 32 אנרכיסטים שהגיעו לשומרון גורשו מהארץ 10:01 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

גם הצעתו של חבר הכנסת ליברמן, להחל ריבונות על אזור מעלה אדומים, עברה גם היא במפתיע, לאחר שחברי הכנסת של עוצמה יהודית החליטו לתמוך בשתי ההצעות. הצעתו של ליברמן עברה ברוב גורף של 32 בעד ו-9 בלבד נגד.