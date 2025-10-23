סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, שהגיע לביקור מדיני בישראל, התייחס כעת (חמישי) בשדה התעופה, רגע לפני עזיבתו, להחלטת הכנסת לקדם אמש את חוק החלת הריבונות ביהודה ושומרון וגינה את ההחלטה.
"נעלבתי באופן אישי מההחלטה של הכנסת לקדם ריבונות ביהודה ושומרון – זה היה מטופש", אמר. הוא הדגיש כי "אם זה היה תרגיל פוליטי – אז זה היה תרגיל טיפשי, ואני נעלבתי מזה אישית. לא נאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית ולא היינו מרוצים מההצבעה הזו".
נזכיר כי אמש, למרות התנגדות הממשלה להחלת ריבונות בשלב הנוכחי, הצעת החוק של חבר הכנסת אבי מעוז להחלת ריבונות על כלל יהודה ושומרון, וגם הצעתו של חבר הכנסת ליברמן להחלת ריבונות במעלה אדומים עברו בקריאה טרומית.
שתי הצעות חוק, מהן הסתייגו בכירי הקואליציה במועד הנוכחי, עברו מתחת לרדאר. ראשית עלתה להצבעה הצעתו של חבר הכנסת אבי מעוז. הצעת החוק מטעמו מבקש להחיל ריבונות מדינית על כלל שטחי יהודה ושומרון. למרות הסתייגות בכירי הממשלה, הצעה זו עברה ברוב קולות של 25 בעד מול 24 נגד.
גם הצעתו של חבר הכנסת ליברמן, להחל ריבונות על אזור מעלה אדומים, עברה גם היא במפתיע, לאחר שחברי הכנסת של עוצמה יהודית החליטו לתמוך בשתי ההצעות. הצעתו של ליברמן עברה ברוב גורף של 32 בעד ו-9 בלבד נגד.
שמעון בוקובזה
האם ישראל אמורה להחליט בעיניינה על פי תכתיב אמריקאי כדי להכניס את הרשות הפלסטינית בדלת אחורית?14:11 23.10.2025
א
בתגובה ל: שמעון בוקובזה
לשם ביבי וממשלת ימין -מלא-מלא הובילה אותנו. אנחנו מדינת חסות14:59 23.10.2025
ישראל
נו באמת, הם עובדים מול הממשלה, לא מול הכנסת, בדמוקרטיה לכנסת יש זכות קבלת החלטות, ההצבעה הזו עדיין לא הופכת להחלטה וחוק, ואנס. תרגע קצת. אנחנו בסוגהשלמשותפות אבל לא במרות...
נו באמת, הם עובדים מול הממשלה, לא מול הכנסת, בדמוקרטיה לכנסת יש זכות קבלת החלטות, ההצבעה הזו עדיין לא הופכת להחלטה וחוק, ואנס. תרגע קצת. אנחנו בסוגהשלמשותפות אבל לא במרות אמריקאית.המשך 14:08 23.10.2025
א
בתגובה ל: ישראל
אנינו כרגע מדינת חסות. לא שותפות.14:59 23.10.2025
מלא מלא הישגים
ביובי הביא את תורכיה לעזה ועכשיו את הוטו האמריקאי על סיפוח יהודה ושומרון.14:48 23.10.2025
ישראל
ביבי גרם שאמריקה תתערב בכל ונהיה מדינת חסות הגיע הזמן שיילך הביתה15:08 23.10.2025
רועי ברזל
טוס לקטאר ותורכיה נבלה, ארצות הברית מסייעת לחמאס על חשבוננו מכרנו את נשמתנו לשטן14:55 23.10.2025
מיואש למדי
זהו. נתניהו מכר את עצמאות ישראל. אין יותר שמאלני ממנו.15:14 23.10.2025
