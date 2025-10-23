פסטיבל הצילום הבינלאומי ה-12 של PHOTO IS:RAEL, בשיתוף מרכז ענב, מציג 50 תערוכות תחת נושא "קולות", ומעניק במה לאקטיביזם חברתי וקולות מודחקים

תל אביב, נובמבר 2025 – פסטיבל PHOTO IS:RAEL, בשיתוף מרכז ענב, חוזר בגרסתו ה-12 ומזמין את הקהל להתעמק בנושא "קולות" (Voices). מה-19 עד ה-29 בנובמבר, יוצגו כ-50 תערוכות במרכז ענב ובגן העיר, בהשתתפות מאות צלמים ישראלים ובינלאומיים. הפסטיבל, הגדול מסוגו בישראל, מדגיש אקטיביזם חברתי ומעניק במה לקולות מודחקים, תוך קידום חופש ביטוי ללא הבדלי דת, גזע או מין.

אייל לנדסמן, מנכ"ל ומנהל אמנותי, מסביר: "בשנה של חרדה וחוסר ודאות, אנו קוראים להשמיע קולות של כאב, תקווה ושיקום". תומר כהן, מנכ"ל מרכז ענב, מוסיף: "החיבור בין צילום לתרבות רב-תחומית יוצר עשרה ימים של תוכן פוקח עיניים".

התערוכה המרכזית "אלבום הצפון" (אוצרת: דנה אריאלי) מציגה מבט קולקטיבי של 86 צלמים על חיי הצפון בצל המלחמה, לצד חומרים ארכיוניים נדירים. היא מעוררת שאלות על תפקיד הצילום במשבר: האם הוא ביקורת, נחמה או בריחה? לצדה, "PHOTO VOICE" – יוזמת הדגל – כוללת יצירות מ-100 קבוצות שיקום, בדיאלוג חזותי בין מבט מקצועי לקולות אישיים של נפגעי מלחמה.

תערוכות בולטות נוספות: "שפת הרחוב" – דיאלוג בין המשורר רוני סומק לאמן דוד טרטקובר ז"ל; "יופי נזיל" של שחר מרקוס, עם דיוקנאות ניצולות שואה ואביזרי בצק מתפורר; "ג'וליאן ויונתן" של שרה מיי הרמן, תיעוד 20 שנה של יחסי משפחה; ו"לב פועם" – תיעוד בית חולים איכילוב תחת אש.

האירועים הרב-תחומיים כוללים הופעות כמו ג'ימבו ג'יי (25.11), "המתופף של המהפכה" עם סומק ונטע וינר (23.11), "מכתבים לבמה" (26.11) ו-Fuckup Nights (24.11). שיא הפסטיבל: Flashnight – אירוע רב-חושי ב-27.11.

הפסטיבל, דרך מודל PHOTO VOICE, מעצים קהילות מוחלשות ומזמין להתבוננות במציאות ויזואלית סבוכה. כניסה חופשית, עם סיורים, שיחי אמן ופעילויות משפחתיות. פרטים באתר.