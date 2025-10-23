סמוטריץ' מעדיף ריבונות על פני הסכמי אברהם: "אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים לא תודה, תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר בסעודיה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התראיין הבוקר בוועידת מכון צמת ומקור ראשון וסיפק שורה לא דפילומטית על הסכמי אברהם.

על הורדת הריבונות מסדר היום בגלל הנורמליזיציה עם הסעודים אמר סמוטריץ': "הריבונות היא נקודת המבחן. אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים לא תודה, תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר בסעודיה".

או חוק גיוס אמיתי תוך שבועות או שהולכים לבחירות

על המשבר בקואליציה והחרדים שפרשו מהממשלה אבל לא מהקואליציה אמר סמוטריץ': "איבדתי מזמן את הסבלנות למשחקים האלה, אי אפשר יותר להיות בחצי היריון, צריך להשלים את ימי הקואליציה עד סופה, הקואליציה לא יכולה להעביר חוקים, אי אפשר לשלוט במשרדים דרך המקורבים בשלט רחוק, אמרתי לראש הממשלה שפותרים את הגיוס בחוק אמיתי בסבלנות או שהולכים לבחירות. הסיפור הזה חייב להסתיים תוך כמה שבועות. אני לא מוכן לקבל מציאות כזאת של להרגיש עם ולהיות בלי"