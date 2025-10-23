שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התראיין הבוקר בוועידת מכון צמת ומקור ראשון וסיפק שורה לא דפילומטית על הסכמי אברהם.
על הורדת הריבונות מסדר היום בגלל הנורמליזיציה עם הסעודים אמר סמוטריץ': "הריבונות היא נקודת המבחן. אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים לא תודה, תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר בסעודיה".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
או חוק גיוס אמיתי תוך שבועות או שהולכים לבחירות
על המשבר בקואליציה והחרדים שפרשו מהממשלה אבל לא מהקואליציה אמר סמוטריץ': "איבדתי מזמן את הסבלנות למשחקים האלה, אי אפשר יותר להיות בחצי היריון, צריך להשלים את ימי הקואליציה עד סופה, הקואליציה לא יכולה להעביר חוקים, אי אפשר לשלוט במשרדים דרך המקורבים בשלט רחוק, אמרתי לראש הממשלה שפותרים את הגיוס בחוק אמיתי בסבלנות או שהולכים לבחירות. הסיפור הזה חייב להסתיים תוך כמה שבועות. אני לא מוכן לקבל מציאות כזאת של להרגיש עם ולהיות בלי"
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
שקול
אני מנסה להתנתק מהאתר הרעיל שלכם ולא מצליח. אתם לא שונים מאתרי השמאל מלאי השנאה לבצלאל, האיש הפעלתן שהזיז הרים כדי להיטיב עם הציבור שלנו. מבקש שלא תשלחו אלי את...
אני מנסה להתנתק מהאתר הרעיל שלכם ולא מצליח. אתם לא שונים מאתרי השמאל מלאי השנאה לבצלאל, האיש הפעלתן שהזיז הרים כדי להיטיב עם הציבור שלנו. מבקש שלא תשלחו אלי את הרעל שלכם. תודה.המשך 13:31 23.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיואש למדי
יש כאן מגיב שטוען שיש רעל כלפי סמוטריץ. אבל מדובר כאן על דיווח עובדתי. זה לא טור דעה. כלומר לדעתך העובדות הן נגד סמוטריץ. מעניין.13:50 23.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיואש למדי
יש כאן מגיב שטוען שיש רעל כלפי סמוטריץ. אבל מדובר כאן על דיווח עובדתי. זה לא טור דעה. כלומר לדעתך העובדות הן נגד סמוטריץ. מעניין.13:50 23.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שקול
אני מנסה להתנתק מהאתר הרעיל שלכם ולא מצליח. אתם לא שונים מאתרי השמאל מלאי השנאה לבצלאל, האיש הפעלתן שהזיז הרים כדי להיטיב עם הציבור שלנו. מבקש שלא תשלחו אלי את...
אני מנסה להתנתק מהאתר הרעיל שלכם ולא מצליח. אתם לא שונים מאתרי השמאל מלאי השנאה לבצלאל, האיש הפעלתן שהזיז הרים כדי להיטיב עם הציבור שלנו. מבקש שלא תשלחו אלי את הרעל שלכם. תודה.המשך 13:31 23.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר