ברוך דיין האמת: העיתונאי והמגיש עמוס ארבל נפטר היום (חמישי) כשהוא בן 80 בלבד. עמוס ארבל היה כתב, עורך, מגיש חדשות, מנחה טלוויזיה ופנטומימאי ישראלי. פורסם בעיקר בהיותו מגיש חדשות ומנחה התוכנית "בין הכיסאות" ששודרה במהלך שנות ה-80 וה-90 בערוץ 1.
בסוף שנות ה-60 החל לעבוד ככתב של החדשות בפריז לצד ירון לונדון. במהלך שנות ה-70 עבד ארבל במחלקת החדשות של ערוץ 1.
במהלך מלחמת יום הכיפורים, ארבל נשלח לסקר את המלחמה בחזית הדרומית ככתב צבאי. במשך חצי שנה סיקר ארבל את צליחת התעלה, ואת האירועים באיסמעיליה ובעיר סואץ.
