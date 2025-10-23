אחרי ההודעה של ש"ס על התפטרות מהוועדות, השר לשעבר מלכיאלי מסביר: "אנחנו בקואליציה, ש"ס היא מפלגה שנמצאת בגוש הימין, בנתה את גוש הימין, תשמור על גוש הימין"

מול ההודעה של מפלגת ש"ס, כנראה שגם שר הדתות לשעבר ח״כ מיכאל מלכיאלי מש״ס, מבין שכל הפרישה מהקואליציה היא הצגה אחת גדולה.

במענה לשאלת ישי שנרב בוועידת מכון צמת ומקור ראשון הוא התבקש לעשות סדר, האם ש"ס בקואליציה או לא.

בתחילה הוא השיב בהומור: "״לאיזה שעה אתה מתכוון? דברים משתנים כל הזמן".

ולאחר מכן אמר: "אנחנו בקואליציה, ש"ס היא מפלגה שנמצאת בגוש הימין, בנתה את גוש הימין, תשמור על גוש הימין. הייתה החלטה של המועצת לפרוש מהממשלה ואחרי שלושה חודשים שלא הייתה התקדמות, הבוקר פרשנו מהוועדות.

אבל יחד עם תחילת המושב אנחנו שמחים שש"ס הייתה שותפה להחזרת החטופים. יו"ר ש"ס עמד במקומות הכי רגישים שיש, וזה החלק הגדול שלנו כתנועה, ללחוץ נגד רבים בקואליציה שלנו שכל החטופים יחזרו הביתה.