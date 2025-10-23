לאחר שנתיים וחצי: משרד החלקאות מודיע על התייקרות של 1% במחירי הביצים שבפיקוח החל מה- 1/11, זאת "במסגרת מנגנון אוטומטי"

משרד החקלאות וביטחון המזון מודיע על עדכון במחיר הביצים לצרכן בשיעור של כ-1% החל מ-1 בנובמבר. מחיר אריזה של 12 ביצים (L) לצרכן יעלה ב-15 אגורות לאריזה כולה.

מחיר הביצים עודכן בפעם האחרונה לפני כשנתיים וחצי, בחודש פברואר 2023 בשיעור של כ-16%.

העדכון הנוכחי נעשה במסגרת מנגנון אוטומטי הקובע את המחירים בהתאם לשינויים בעלויות הייצור והשיווק בענף

ב-1 בנובמבר ייכנס לתוקף עדכון על פי מנגנון האוטומטי למחירי הביצים שבפיקוח, במסגרתו תחול עלייה של כ-1% במחיר לצרכן, כך שמחיר אריזה של 12 ביצים (L) לצרכן יעלה ב-15 אגורות לאריזה כולה. מדובר בעלייה מתונה לאחר שמחיר הביצים עודכן בפעם האחרונה לפני כשנתיים וחצי, בחודש פברואר 2023, אז עלה מחירן ב-16%. העדכון משקף שינויים בעלויות הייצור והשיווק של הביצים.

המעבר למנגנון עדכון מחירים אוטומטי מקצועי התרחש בשנת 2023, כאשר מאז עדכוני המחיר מתרחשים ללא צורך בחתימת שרי האוצר והחקלאות, ומבוססים על נוסחה ברורה ושקופה. לפי המנגנון, שיעור השינוי במחיר הביצים נבחן מידי רבעון על פי מדד התשומות, והמחיר מתעדכן בהתאם, כלפי מעלה או מטה, לכל המוקדם מדי חצי שנה.

כדי שיבוצע עדכון במחיר, נדרש שינוי של למעלה מ-3% בחצי שנה, או לחילופין למעלה מ-1% בשנה. שינוי זה במנגנון נעשה בהתאם להמלצת ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות וביטחון המזון והאוצר, והוא חלק מההסכמות עם מגדלי המטילות, שנחתמו ביוני 2022.

עדכון מחיר הביצים הנוכחי מגלם בתוכו את השינויים שחלו בכלל רכיבי שרשרת הערך, מהמגדל, דרך המשווק והקמעונאי ועד לצרכן. במהלך התקופה האחרונה נרשמה ירידה בתחשיב מקטע המגדל, הכולל בין היתר את מחירי הגרעינים והתערובות למטילות.

עם זאת, במקביל חלה עלייה בתחשיב מקטעי המשווק והקמעונאי, הכוללים את כלל מרכיבי התפעול, בהם עלויות שכר, מדד המחירים לצרכן, דלק, שמנים, אריזות, לוגיסטיקה והובלה. שילוב מכלול הגורמים הללו הביא לעדכון מתון במחיר הסופי לצרכן על פי הנוסחה.