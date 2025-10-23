לוחמי חטיבת הצנחנים בפיקוד חטיבת יהודה, פעלו במשרדי ״אגודת הצדקה האיסלאמית״ בחברון, ומצאו שם את ספרו של היטלר: "מיין קאמפף"

דובר צה״ל מסר היום (חמישי) כי במהלך פעילות בחטיבת יהודה: לוחמי הצנחנים מצאו את ספרו של היטלר ״מיין קאמפף״ במשרדי ארגון צדקה המזוהה עם חמאס בחברון.

במהלך השבוע האחרון, פעלו לוחמי חטיבת הצנחנים בפיקוד חטיבת יהודה במשרדי ״אגודת הצדקה האיסלאמית״ בחברון, במסגרת מאמץ לסיכול מימון טרור והחרמת חומרי הסתה.

האגודה, שמציגה עצמה כמסייעת לנזקקים, משמשת בפועל כזרוע ארגונית של ארגון הטרור חמאס ופועלת לקידום הסתה לטרור ולגיוס והזרמת כספים למימון פעילויות טרור תחת הארגון. היא אחת מתוך סניפים רבים בגזרת יהודה ושומרון.

במסגרת הפעילות נתפסו והוחרמו כ- 165,700 ש״ח של כספי טרור.

בנוסף, נמצא במתחם ספרו של היטלר: ״מיין קאמפף״, יחד עם ציוד ששימש להסתה הכולל מחשבים ומכשירים טכנולוגיים, תיקים, מסמכים ועוד. הכוחות ביצעו אטימה מלאה של הדלת הראשית במתחם בו אותרו חומרי ההסתה והכספים.