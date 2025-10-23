אחרי שבחמש השנים האחרונות לא התקיימה: העצרת המרכזית לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין ז״ל תתקיים השנה במתכונת מיוחדת ואלו הפוליטיקאים שינאמו בה

בשבוע הבא תתקיים עצרת ה-30 לרצח רבין, אחרי שלא התקיימה במשך 5 שנים. מארגני העצרת המרכזית "חוזרים לכיכר", מודיעים הבוקר (חמישי, 22.10.25) כי באירוע ינאמו בין היתר: ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר ויו״ר ״יש עתיד״ יאיר לפיד, הרמטכ״ל והשר לשעבר, ויו״ר מפלגת ״ישר!״, רא״ל (מיל׳) גדי אייזנקוט, יו״ר ״הדמוקרטים״, אלוף (מיל׳) יאיר גולן והשרה לשעבר ציפי לבני.

בנוסף לפוליטיקאים ישתתפו בעצרת שורה של דוברים ואמנים מרגשים נוספים (טרם פורסמו). העצרת תפתח בהקרנה של נאומו האחרון של ראש הממשלה יצחק רבין על גבי מסכי ענק שיפוזרו באבן גבירול ובחלקים הדרומיים של הכיכר. בשעה 21:42, בדיוק בשעת הרצח, תערך דקה דומייה, 30 שנה אחרי. העצרת תסתיים בשיר לשלום ובשירת התקווה.

בחמש השנים האחרונות לא התקיימה העצרת בשל המלחמה והעבודות בכיכר רבין שעדיין מתקיימות. בעצרת המתוכננת השנה, הקהל יעמוד לאורך רחוב אבן גבירול וברחובות הסמוכים, כשהבמה המרכזית תוצב בסמוך לאנדרטה ברחוב אבן גבירול, ליד מקום הרצח.

מארגני העצרת נערכים לקהל רב שיגיע לעצרת וימלא את רחוב אבן גבירול והרחובות הסמוכים שיחסמו לתנועה. מסכי ענק יוצבו במספר מוקדים על פני הרחוב ובכיכר רבין ובהם תוקרן העצרת.

עצרת הזיכרון תתקיים שלושה ימים לפני הארבעה בנובמבר, 30 שנה מיום הרצח, במקום בו נרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז״ל, והיא תופק השנה על ידי קבוצת ״חוזרים לכיכר״ אשר הפיקה את מרבית העצרות לזכר יצחק רבין ז״ל בשנים האחרונות ובתיאום עם עיריית תל-אביב-יפו ומשטרת ישראל.

בהודעה שפרסמו לאחרונה מארגני העצרת נכתב: ״לפני 30 שנה, בשיאו המזוויע של מסע הסתה חסר גבולות, ירד יצחק רבין במורד המדרגות, כאשר רוצח מתועב ירה שלושה כדורים כדי להרוג את ראש הממשלה וכדי להרוג את תהליך השלום״

״כיום, 30 שנה אחרי, ושנתיים לאחר טבח השבעה באוקטובר 2023, ההסתה והפלגנות שוב מרימות ראש. הפלגנות הופכת אותנו לזרים זה לזה, והשנאה שוב הפכה לנשק בידי פוליטיקאי חסרי גבולות. החברה הישראלית נמצאת בנקודת שבר, ובאחריות כולנו לעצור את ההידרדרות. זוהי שעת מבחן לחברה הישראלית – אל נא נשכח את המאחד בנינו, את חוסננו וכוחנו. ישראל חייבת לחזור לכיכר ולהתחייב: גם אם אנו חלוקים בדעותינו, נעמוד מאוחדים במסר של תקווה ופיוס פנימי, בשביל כולנו״