אחרי שנתיים קשות, פסטיבל קולנוע דרום 2025 חוזר לעוטף עזה במתכונת מלאה, מציין את שובם של החטופים ומנציח את הנרצחים עם סרטים המעבדים את השכול, הזיכרון והתקווה

פסטיבל קולנוע דרום, המתקיים זו השנה ה-24 במכללה האקדמית ספיר, חוזר לעוטף עזה במתכונת מלאה לאחר שנתיים מאתגרות מאז אירועי ה-7 באוקטובר. הפסטיבל, שיתקיים בשדרות, שער הנגב ויישובי הנגב המערבי, מציין את שובם של החטופים, בהם עמרי מירן, גלי וזיוי ברמן, תוך הנצחת הנרצחים וקריאה להשבת החללים.

במשך שמונה ימים, הקהל מוזמן לחוות קולנוע ישראלי עכשווי, הופעות ותרבות, המשקפים את רוח הדרום – עוצמה, יצירה והתחדשות.

שליחות תרבותית: תיעוד הנרטיב הדרומי

פסטיבל קולנוע דרום, מיסודו של בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר, ממשיך להוות ביטוי לרוח האנושית של הנגב המערבי. "הפסטיבל הוא עדות לעוצמת קהילות העוטף ולכוח היצירה במכללת ספיר," אמר פרופ' ניר קידר, נשיא המכללה. הפסטיבל, המופק על ידי אנשי הדרום, מתמקד ביצירה מקומית המספרת את סיפורי האזור – מהשבר של ה-7 באוקטובר ועד לתקווה לשיקום.

סרטי הפסטיבל: בין כאב לתקווה

השנה, היצירה הישראלית עומדת במרכז, עם סרטים המעבדים את הכאב, הזיכרון וההתמודדות עם אירועי השנתיים האחרונות. בין הסרטים הבולטים:

"הכיוון דרום – כפר עזה ברוחמה" : סרט תיעודי של סטודנטים לתואר השני בספיר, המתעד את חיי תושבי כפר עזה לאחר המלחמה ואת כוחה של קהילה להתאושש.

"שישה מבטים מדרום": סיפורים אישיים של תושבי העוטף – הורים, צעירים ואנשי חינוך – המחפשים משמעות לאחר השבר.

"שנה" : סרטו של יוני צרויה, המתאר את מסעו של אב להתמודד עם מות בנו, בתיעוד כן ומרגש.

"איפה היית בהתנתקות": סרטם של איציק לרנר ואיתי לנדסברג נבו, הבוחן את אירועי ההתנתקות מעזה בהקשר ההתפתחויות האחרונות.

לצד סרטים העוסקים בשכול, יוקרנו יצירות המדגישות התחדשות וחיים, כמו הסדרה "אתי" של חגי לוי, המבוססת על יומניה של אתי הילסום, צעירה יהודייה בשנות ה-40 ששמרה על אמונתה באנושיות. "הסיפור הזה רלוונטי לאירועים בדרום ויכול להעניק השראה," אמר לוי. הסדרה תפתח את הפסטיבל, לצד אירוע לציון 20 שנה ל"בטיפול" עם איילת זורר.

במסגרת פרמיירות הטלוויזיה תוקרן גם הסדרה "ילדחרא", בהפקת ובכיכובם של ליאת הרלב, יורם טולדנו, אפרת בן צור ומנשה נוי.

אירוע נעילה: התחדשות בגיל הזהב

את הפסטיבל תנעל היצירה "להיתקל באושר" של לינה צ'פלין, המתעדת קשישים שיצאו לשנת שירות בעוטף כדי לסייע בשיקום הקהילות. הסרט מציג סיפור מרגש של תרומה והתחדשות, המוכיח כי החיים ממשיכים גם לאחר משבר.

חזון הפסטיבל: לגדול או לחדול

תמיר הוד, מנהל הפסטיבל, סיכם: "הפסטיבל מחובר לקהילות הנגב המערבי יותר מתמיד. כמו תושבי העוטף, גם אנחנו לא נחזור להיות מי שהיינו לפני ה-7 באוקטובר." הפסטיבל ממשיך לשמש במה לקולנוע פורץ דרך, המחבר בין קהילות חזקות לסיפורים מעוררי תקווה.