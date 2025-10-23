השר לשעבר חיים רמון, תוקף את התנהלות האופוזיציה מול הקואליציה וטוען: "מעולם לא ראיתי גוש מפורר כל כך"

השר לשעבר חיים רמון, התראיין היום (חמישי) ב103fm ומתח ביקורת על האופוזיציה: "מי שהיה אומר לנתניהו ב-7 באוקטובר שהוא יגיע לשנה האחרונה של הקדנציה כשמצבו בסקרים טוב יותר ממה שהיה טרם ה-7 באוקטובר הוא היה אומר לו שהוא הוזה. זה לא שהוא גוליבר, האופוזיציה היא חבורה של גמדים פוליטיים".

עוד הוא הוסיף: "מדברים על גוש האופוזיציה, מעולם לא ראיתי גוש מפורר כל כך. הדמוקרטים הצביעו נגד. ליברמן ובנט, בעלי הברית שלהם הם סמוטריץ' ובן גביר. גנץ כרגיל נעלם. יאיר לפיד, ברגע האחרון הוא נכנס ביחד עם יו"ר הסיעה שלו, יש לו 24 ח"כים שאם חלקם היו מגיעים ההצעה הייתה נופלת".

בנוסף הוא נשאל האם לדעתו החרדים יפרקו את הממשלה: "החרדים? מעולם מצבם לא היה טוב יותר מאשר בקואליציית נתניהו בקדנציה הזאת. כל יום שהם בשלטון הם מרוויחים".