לאחר 6 שנות עבודה הושלם קו המתח הגבוה המחבר את השומרון ובקעת הירדן – מהלך שישנה את מפת האנרגיה בהתיישבות ביו"ש. במעמד הרמת השאלטר בירך יוסי דגן ראש מועצת שומרון "שהחיינו" והודה לשר אלי כהן ולמנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר: "רגע היסטורי, מנוע צמיחה אדיר בדרך ליעד".

לאחר 6 שנות עבודה ותכנון הושלם חיבור קו המתח הגבוה של חברת החשמל מהשומרון לבקעת הירדן. הפרויקט שהושלם מחבר את רשת החשמל במתח גבוה של השומרון לבקעת הירדן, ומתחבר לתחנת המתגים בית שאן. מה שיאפשר אספקת חשמל יציבה ואמינה לכל השומרון וגב ההר. בזמנים של תקלות, ניתן כעת להזין חשמל משני הצדדים, מה שמשפר את היכולת להבטיח חיבור רציף ויציב לכל התושבים ומסייע בהבטחת השירות התשתיתי באזור.

יוסי דגן: "משנים את ההסטוריה ואת המפה של המדינה"

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר בטקס חיבור החשמל: "בתוך הימים הקשים האלו של מלחמה, של נפגעים, של אתגרים, אני מתרגש כל כך לעמוד כאן עם הצוות הנפלא של חברת החשמל, ולסיים תהליך של למעלה מחמש שנים עבודה.

בשעה טובה אנחנו מחברים ברגעים אלו את חיבור קו המתח הגבוה של החשמל שמחבר את איתמר ובקעת הירדן. חמש שנים של עבודה שמתבססת על העבודה האדירה של עשורים של החברות החקלאיות כאן בכל רכס איתמר, ועכשיו עם התשתית של מדינת ישראל, של חברת חשמל, שבהמשך בעזרת השם גם תשתית תחבורתית אנחנו משנים את ההיסטוריה, אנחנו משנים את המפה של מדינת ישראל ביחד וזוכים לעשות ציונות בארץ הזאת.

הקו החדש, קו המתח הגבוה הזה ישפר את איכות והאמינות אספקת החשמל לגב ההר ולבקעת הירדן, מחבר גיאוגרפית ופיזית את השומרון והבקעה, מחזק את ההתיישבות והיא תשובה ציונית נכונה לכל האתגרים שמולם אנחנו עומדים.

אני מבקש להודות לשר אלי כהן שפעל שהדבר הזה יקרה, ליו"ר חברת חשמל הקודם יפתח רון טל שהאמין שהיה לו חזון ודחף את זה ביחד עם המועצה האזורית שומרון, למאיר שפיגלר היקר מנכ"ל חברת החשמל שדוחף בכל כוחו ללא לאות, למנהל מחוז ירושלים שלום בוחבוט, לליאור ברקוביץ' האלוף, לפיקוד מרכז, למנהל האזרחי, לוועדי היישובים לעובדים היקרים של חברת החשמל שעובדים כאן בגשם ובשמש כבר במשך כמה שנים, לגדעון גולדיס מנהל תחום חשמל במועצה.

אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שמזכה אותנו לבנות את ארץ ישראל, לעשות כאן ציונות ולנצח בכוח המחרשה, בכוח כלי העבודה.

אתם עובדים תוך כדי סיכון חיים לפעמים, מצבים ביטחוניים קשים, אתם עובדים בסופות שלגים, אתם עובדים בשרב, ואתם דוגמה איך נותנים שירות. רואים את זה ומעריכים את זה.

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם הטוב והמיטיב".