בסביבתו של יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט תוקפים את פרישת ש"ס מהקואליציה ואומרים: "רק הבוקר עוד קיימנו איתם שיחות"

פרישת ש"ס מהתפקידים הקואליציוניים : בסביבתו של ביסמוט תוקפים את אנשי ש"ס: "התנהלות הזויה וחצופה של ש"ס, היו 44 דיונים במשך חודשים ארוכים, מאז שביסמוט נכנס ובתוך חודשיים וחצי בלבד, עם פגרה באמצע, התקיימו דיונים והגיעו להסכמות. ביסמוט הודיע שהחוק יגיע לקריאה שניה ושלישית כבר בדצמבר הקרוב. ביסמוט מנהל איתם שיחות כל הזמן כולל היום בבוקר, לא מבינים מה קרה להם". כך דיווח יהודה שלזינגר באתר וואלה. על רקע משבר חוק הגיוס, במפלגת ש"ס הודיעו לפני זמן קצר על פרישה כללית מכל תפקידיהם בוועדות הכנסת. זאת עד להסדרת מעמדם של בחורי הישיבות. בכך הם מיישרים קו עם הח"כים החרדים האשכנזים. כזכור, אמש פורסם גם כי בתחילת שבוע הבא יקיים כלל הציבור החרדי עצרת ענק במחאה על גיוס תלמידי הישיבות.

