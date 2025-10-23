לראשונה מאז נכנס לתפקידו, שר התקשורת שלמה קרעי יגיע לכנס אילת לעיתונות. השר יגיב על הצעת חוק שידורי הטלוויזיה שהניח לאחרונה, למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה

כנס אילת ה־17 לעיתונות, שייפתח ב-2.11.2025 במרכז הקונגרסים של רשת מלונות הרודס באילת, יארח השנה את שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, שיופיע לראשונה מאז כניסתו לתפקיד מול עורכי החדשות המרכזיים בישראל.

הכנס, שמארגנת אגודת העיתונאים בתל אביב, נחשב לבמה המרכזית של עולם התקשורת הישראלי, ומפגיש מאות עיתונאים, עורכים, מנכ"לים ואנשי ציבור לדיונים בנושאים כמו חופש הביטוי, תפקוד התקשורת בשעת חירום, יוקר המחיה ומערכת המשפט.

פאנל מרכזי: "וזה סוף החדשות?"

בפאנל המרכזי שייערך ב-3.11.2025, תחת הכותרת "וזה סוף החדשות?", ידון השר קרעי בתפיסתו לגבי עתיד התקשורת ויענה לשאלות בהנחיית העיתונאי אריה גולן (כאן רשת ב').

הדיון מגיע על רקע הצעת חוק שידורי הטלוויזיה שהניח השר לאחרונה, למרות התנגדות הייעוץ המשפטי לממשלה. החוק מבקש להחליף את חברות החדשות העצמאיות ב"ספקי חדשות" רשומים במאגר ממשלתי – שינוי שמעורר חששות כבדים להשפעתו על חופש העיתונות והמרחב הדמוקרטי בישראל.

משתתפי הפאנל

בפאנל ישתתפו בכירי התקשורת:

אבי וייס, מנכ"ל חדשות 12

ליאור לנדברג, מנהל חטיבת החדשות בכאן

עו"ד תמי רווה, יועצת בכירה בחדשות 12

טלי בן עובדיה, מנכ"לית חדשות 13

איתן כבל, לשעבר יו"ר ועדת הכלכלה

ד"ר דנה רביב, חברת מועצת הרשות השנייה

חשיבות הכנס

יוסי בר מוחא, יו"ר הכנס ומנכ"ל אגודת העיתונאים בתל אביב, אמר: "כנס אילת לעיתונות נולד מתוך הבנה שחופש הביטוי הוא לא רק זכות – אלא אחריות. אנו מתכנסים באחת התקופות המורכבות בתולדות המדינה, כדי לשאול את עצמנו האם התקשורת מצליחה למלא את שליחותה בעת משבר."

רותם אברוצקי, עורך הכנס, הוסיף: "המורכבויות התקשורתיות הולכות וגוברות והשאלות סביב עתיד החדשות הופכות קריטיות לדמותה של ישראל כדמוקרטיה חיה ובועטת. בחרנו להציב את שר התקשורת אל מול עורכי החדשות, כדי לקיים דיון אמיץ על גבולות האחריות, חופש העיתונות והיכולת של התקשורת להמשיך ולהיות כלב השמירה של הציבור."

עניין ציבורי ותקשורתי

הכנס, שצפוי למשוך מאות משתתפים, כבר מעורר עניין רב, כששבוע וחצי לפני פתיחתו הוזמנו מראש מאות חדרים במלונות הרודס באילת. האירוע יכלול עשרות מושבים ופאנלים, ויהווה הזדמנות לעסוק בשאלות קריטיות לעתיד התקשורת והחברה הישראלית.