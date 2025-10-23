ח״כ משה סעדה, התראיין היום (חמישי) בגלי ישראל, אחרי עדותו של צחי חבקין ותקף: "פרקליט המדינה עמית איסמן הוא מושחת. הפרקליטות שלנו מושחתת. פרקליט מחוז מכהן אמר לי שפרקליט המדינה מושחת. אני אופטימי מטבעי, לקח שנים אבל אתמול התברר שצדקתי".
עוד הוא הוסיף: "אני יודע שהולכים להיחשף עוד דברים, העד שהעיד אתמול יעיד עוד כמה פעמים. אני מזכיר לכם – הוא בכלל היה עד תביעה בהתחלה ועכשיו הוא יעיד מטעם ההגנה. הוא בכלל לא איש ימין והוא לא אוהב את נתניהו, הוא בא ואומר את האמת".
סעדה נשאל: "אתה מפחד? אתה מתאר בריאיון שלנו אנשים מסוכנים", בתשובה לכך הוא השיב: "לא. אני יודע שהם ינסו לעשות הכל. אני לא מפחד".
