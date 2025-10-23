מהדורת חדשות 12 שומרת על ההובלה עם 14.8%, “ארץ נהדרת” מציגה נתון מרשים של 21.8%, בעוד “הפטריוטים” בערוץ 14 ממשיכים לשמור על קהל יציב עם 8.2% צפייה

נתוני הרייטינג של אתמול (יום רביעי) חושפים פער ברור בין הערוצים המרכזיים, הן בחדשות והן בתוכניות הבידור. כשקשת 12 ממשיכה להוביל בכל הגזרות, בעוד ערוץ 14 מתמקם מחדש במקום השני.

על פי הנתונים שפורסמו הבוקר, מהדורת חדשות 12 שומרת על ההובלה הברורה עם 14.8% צפייה. במקום השני חדשות 14 עם 8%, אחריה חדשות 13 עם 5.6%, ו־חדשות כאן 11 עם 2.8%. את הרשימה סוגרת חדשות i24News עם 0.8%.

פריים טיים – “ארץ נהדרת” שולטת

בפריים טיים ממשיכה "ארץ נהדרת" של קשת 12 להוביל בביטחון עם 21.8% רייטינג. "הפטריוטים" בערוץ 14 רושמים 8.2%, וממשיכים להחזיק קהל נאמן. במקום השלישי "בואו לאכול איתי" בכאן 11 עם 6.5%, ואחריה "ימי הפיק" של רשת 13 עם 3.7%.

לייט נייט – גיא פינס בראש

בתחום הלייט נייט מוביל "גיא פינס" בקשת 12 עם 9.5%. במקום השני "סטורי לילה" בערוץ 14 עם 3.1%, אחריה "היום שהיה" ברשת עם 2.9%, ו־"חדשות הלילה" בכאן עם 1.7% בלבד.