בבוקר קסום התכנסו סופרי העגורים לספירת עגורים ראשונה לעונה. כ 14,100 עגורים נספרו הבוקר באגמון החולה.
העגורים מגיעים אלינו בעיקר מרוסיה, גם מפינלנד ואסטוניה, בדרכם לאתיופיה שבאפריקה. חלקם יישארו איתנו כל החורף.
צפו בעגורים שבאגמון:
עינבר שלומית רובין, מנהלת השטח באגמון החולה, קק"ל: "התגעגענו! לקולות, למראות.. לאור הראשון שמציץ מעל הרי הגולן ומאיר את העמק והעגורים. זו עונה קסומה לבקר באגמון, לצפות באלפי הציפורים הנודדות והטבע המשתקם."
אגמון החולה-קק"ל מהווה את אחד מבתי הגידול החשובים בישראל ובעולם. זו נקודת עצירה קריטית בעבור הציפורים הנודדות. האגמון מבטיח למגוון המינים מקלט בטוח למנוחה ולהתחזקות, עושר מזון ויכולת לצבור אנרגיה להמשך מסען הארוך.
צילומים: עינבר שלומית רובין, אגמון החולה-קק"ל.
