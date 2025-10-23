ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס לשלט שפורסם אמש ובו השוואה בין חרדים עריקים לחטופים, ואמר כי מי שהניף שלט כזה הוא רשע

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס לשלט שפורסם אמש ובו השוואה בין חרדים עריקים לחטופים, ואמר כי מי שהניף שלט כזה הוא רשע.

בנט שיתף תמונה של השלט, וכתב: "מי שהניף את השלט הבזוי הזה, שמשווה בין חטופינו הגיבורים ששבו מהגיהנום של עזה לבין עריקים שנלחמו על ה'זכות' לא להגן על אחיהם, הוא לא הבעיה שלנו".

לדבריו: "רשעים תמיד היו ותמיד יהיו. הבעיה שלנו היא לא הקיצוניים האלה. הבעיה היא שהחבורה הזאת לוקחת אחריה לתהום קואליציה שלמה שלא מעזה לפצות נגדה פה. לשלול תקציבים. לגנות. פשוט בלתי נתפס".

"אנחנו מחוייבים לעמוד כנגד הדבר הזה ולהציב אלטרנטיבה ברורה. יש יהדות אחרת. יש ישראליות אחרת. העם הטוב הזה ראוי להנהגה אחרת, שלא מתחנפת לדמויות כמו מניפי השלטים האלה. שלא נותנת יד לביזוי החטופים. שאכפת לה מצה"ל. שלא מקדמת חוקי השתמטות שיחלישו אותו, אלא להיפך, באה לחזק".