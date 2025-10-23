ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס לשלט שפורסם אמש ובו השוואה בין חרדים עריקים לחטופים, ואמר כי מי שהניף שלט כזה הוא רשע.
בנט שיתף תמונה של השלט, וכתב: "מי שהניף את השלט הבזוי הזה, שמשווה בין חטופינו הגיבורים ששבו מהגיהנום של עזה לבין עריקים שנלחמו על ה'זכות' לא להגן על אחיהם, הוא לא הבעיה שלנו".
לדבריו: "רשעים תמיד היו ותמיד יהיו. הבעיה שלנו היא לא הקיצוניים האלה. הבעיה היא שהחבורה הזאת לוקחת אחריה לתהום קואליציה שלמה שלא מעזה לפצות נגדה פה. לשלול תקציבים. לגנות. פשוט בלתי נתפס".
"אנחנו מחוייבים לעמוד כנגד הדבר הזה ולהציב אלטרנטיבה ברורה. יש יהדות אחרת. יש ישראליות אחרת. העם הטוב הזה ראוי להנהגה אחרת, שלא מתחנפת לדמויות כמו מניפי השלטים האלה. שלא נותנת יד לביזוי החטופים. שאכפת לה מצה"ל. שלא מקדמת חוקי השתמטות שיחלישו אותו, אלא להיפך, באה לחזק".
סמי
הוא אף פעם אינו מזועזע מהברית שכרת עם השטן מהאחים המוסלמים והריסת הדמוקרטיה. מטרתו הגדולה היא הפיכת המדינה לכל אזרחיה וניתוק כל ריח יהדות מהמדינה. יודעים לא שוכחים.08:46 23.10.2025
רוית
הנוכל שבנה את ברית האחים המוסלמים מכה שוב08:42 23.10.2025
סימה
בנט הוא שמלאן שמרצה את האליטה והקפליניסטים. מביש שכח את אנשי הימין. ישב עם ערבים תומכי חמאס08:51 23.10.2025
בנט, נו כ ל ושקרן פתולוגי!בנט הציע לחרדים לתמוך בתקציב ממשלו ולקבל סכום עתק של מיליארד ו-200 אלף שקלים"!כך אמר לאחרונה ב צ' יק , יועצו של השר לשעבר גולדקנופף!
בנט, נו כ ל ושקרן פתולוגי!בנט הציע לחרדים לתמוך בתקציב ממשלו ולקבל סכום עתק של מיליארד ו-200 אלף שקלים"!כך אמר לאחרונה ב צ' יק , יועצו של השר לשעבר גולדקנופף!המשך 08:54 23.10.2025
פיני
אין מה להתווכח עם מי שלא גדל בעולם התורה. הוא בנה לעצמו דרך חדשה09:10 23.10.2025
טל
אני כחרדי ומשרת בז לשלט הבזוי הזה ולחרדים האלה אבל לא פחות אני בז לבנט על הציניות המרושעת שלו שעל כל נושא רציני הוא מנצל לצרכיו הפוליטים09:24 23.10.2025
משה
הלוואי היה מזדעק על כבוד התורה ופגיעה בתלמידי חכמים שהוא צפצף עליהם (כמו שצפצף על הרב יעקב אריאל הרב אליקים לבנון ורוב רבני הציונות הדתית ועשה את חוק הכשרות) כמו...
הלוואי היה מזדעק על כבוד התורה ופגיעה בתלמידי חכמים שהוא צפצף עליהם (כמו שצפצף על הרב יעקב אריאל הרב אליקים לבנון ורוב רבני הציונות הדתית ועשה את חוק הכשרות) כמו שהוא מזדעק על כבוד החטופים.המשך 09:12 23.10.2025
פיני
אין מה להתווכח עם מי שלא גדל בעולם התורה. הוא בנה לעצמו דרך חדשה09:10 23.10.2025
שמעון
נפתול גם גולדה היתה מ ז ו ע ז ת ... אתה בגדת בכל הערכים של אדם שחובש כיפה ומשקר לבוחרים שלו... אתה מזועזע. חתמת עסקה עם אוייבי העם...
נפתול גם גולדה היתה מ ז ו ע ז ת ... אתה בגדת בכל הערכים של אדם שחובש כיפה ומשקר לבוחרים שלו... אתה מזועזע. חתמת עסקה עם אוייבי העם בשביל כסא ושיקראו לך ראש הממשלה לשעבר. אתה נתת יד עם לפיד למסור שטחים מארץ ישראל לאוייבנו. אתה מזיעזע !! לא אתה נוכל ושקרןהמשך 09:10 23.10.2025
בנט, נו כ ל ושקרן פתולוגי!בנט הציע לחרדים לתמוך בתקציב ממשלו ולקבל סכום עתק של מיליארד ו-200 אלף שקלים"!כך אמר לאחרונה ב צ' יק , יועצו של השר לשעבר גולדקנופף!
בנט, נו כ ל ושקרן פתולוגי!בנט הציע לחרדים לתמוך בתקציב ממשלו ולקבל סכום עתק של מיליארד ו-200 אלף שקלים"!כך אמר לאחרונה ב צ' יק , יועצו של השר לשעבר גולדקנופף!המשך 08:54 23.10.2025
