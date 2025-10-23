ח"כ צבי סוכות בפניה לרמטכ"ל בבקשה להתערב בכוונה להפסיק את פעילות כוחות הגמ"ר ביו"ש בחודשים הקרובים ולהשיב את כוחות ההגנ"ש במקומם

בעקבות הכוונה לצמצם את כוחות ההגנה במרחב איו"ש בכשלושים אחוזים בשלב הראשון, ועד לשבעים אחוזים בעוד כחודש וחצי, פנה ח"כ צבי סוכות לרמטכ"ל זמיר בדרישה למנוע את הפגיעה בביטחון היישובים.

עוד באותו נושא ח"כ סוכות: "קיבלנו איומים מפורשים ברצח. עניין של זמן" 11:26 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני איו"ש, ח"כ צבי סוכות, פנה במכתב לרמטכ״ל רב אלוף אייל זמיר בקריאה למנוע את הפסקת פעילות חיילי ההגמ״ר הפועלים ביהודה ושומרון. לדבריו, המהלך המסתמן עלול ליצור פערי ביטחון חמורים ביישובים דווקא בתקופה שבה האיומים הביטחוניים גוברים.

במכתבו חיזק סוכות את ידי הרמטכ"ל על הנהגת צה"ל בלחימה בגזרות השונות ועל ההישגים המרשימים שהושגו, אך התריע כי בגזרת איו"ש טרם בוצע טיפול עומק לגדיעת תאי הטרור הפועלים באזור. הוא ציין כי מאז פרוץ המלחמה גויסו אלפי תושבים בצו שמונה לתגבור מערכי ההגנה ביישובים, וכי אותם חיילי מילואים פעלו במסירות ובנחישות נוכח האתגרים הביטחוניים שהתחדדו מאז אירועי השבעה באוקטובר.

לפי המידע טוען ח"כ סוכות, בשבועות הקרובים צפוי צמצום של כשלושים אחוזים בכוחות ההגמ"ר (ההגנה המרחבית) ובהמשך אף הפסקת פעילותם המלאה מבלי להשיב את כוחות ההגנ"ש ליישובים. מצב זה, כך כתב סוכות, מותיר יישובים רבים עם סד"כ הגנה נמוך מזה שהיה ערב המלחמה ומעמיד אותם בפני סכנה ממשית.

סוכות התריע כי הפתרון שהוצע על ידי גורמים בצה"ל של הפעלת צו השמירה המטיל את האחריות הביטחונית על התושבים איננו ישים. לדבריו, יישובים קטנים אינם יכולים לממן את צורכי הביטחון הנדרשים ואין הצדקה להטיל על אזרחי המדינה תשלומים גבוהים כל כך בעבור ביטחונם האישי.

בסיום מכתבו קרא סוכות לרמטכ"ל להתערב ולמנוע את הפסקת פעילות כוחות ההגמ"ר לפחות עד שיובטח מענה ביטחוני חלופי ומלא לכל יישובי יהודה ושומרון.