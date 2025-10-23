משבר חוק הגיוס ומעצר העריקים: בשיחה שקיימו אמש מנהיגי הציבור הליטאי, הרבנים משה הלל הירש ודוב לנדו, הם סיכמו על קיומה של עצרת ענק של כלל הציבור החרדי כנגד הגיוס.
אמש התקיימה הפגנה של תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" (סורוצקין) מחוץ לכלא 10, לאור מעצרו של בחור מהישיבה. זאת במקביל להפגנות שנערכו במקומות נוספים – בירושלים, בני ברק ובית שמש. להפגנה מול כלא 10 הגיע הרב הירש ובמהלכה שוחחו השנים. הרב לנדו אמר בפתח השיחה: "שלום עליכם. שמעתי שקרה מקרה נורא בארץ ישראל, עצרו בני ישיבה. נראה לי ואם דעתכם גם ככה לעשות עכשיו עצרת גדולה של תפילת רבים וזה יוכל לעזור מכל הבחינות, ואם דעתכם גם ככה – אז דעתי שזה הדבר הנכון כעת לעשות". בתגובה הרב הירש הסכים עימו וכאמור השניים סיכמו לקיים את העצרת ביום ראשון הקרוב.
המשמעות היא שאם עד כה עיקר המאבק נגד הגיוס היה בידי הפלג הירושלמי והקיצונים, המעצרים האחרונים של בחורי הישיבות והמשך הסחבת בכנסת סביב חוק הגיוס מוציאים לרחובות את כלל המיינסטרים החרדי.
גם הלילה: נעצרו שני עריקים
בתוך כך באתר "כיכר השבת" דווח כי גל המעצרים נגד בחורי הישיבות העריקים נמשך גם הלילה. שוטרים הצבאיים פשטו על מספר בתים של תלמידי ישיבה אך לבסוף הצליחו לבצע מעצר של שני אחים, תלמידי ישיבה, תושבי העיר רמלה.
האחים לבית משפחת יעקובוב, תושבי רמלה בני 18.5 ו-24, תלמידי ישיבות 'שבות יהודה' ו'קול אליהו', נעצרו מביתם והועברו למעצר בכלא צבאי.
ח"כ מאיר פרוש אמר בתגובה למעצרים הלילה: "גם הלילה שלחה היועצת המשפטית לממשלה את המשטרה הצבאית לעצור צעירים שכל "חטאם" שתורתם אומנותם".
"למרות שבמשך חודשים ההשתוללות הדרקונית נגד עולם התורה לא קידמה את היעדים שהציבה היא מסרבת להכיר בכישלון ומנסה לגרור את העם היהודי למלחמת אחים".
לדבריו: "המכתב שעליו חתמו אתמול לבקשתי חברי כנסת משלל מפלגות, נגד המעצרים של בני הישיבה, החתן והיתום, מעיד כי רוב העם אינו תומך בגישה הלוחמנית נגד עולם התורה. הגיע הזמן להפסיק, לפני שיהיה מאוחר מדי".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
עוד תוצאה של מדיניות מזוודות הכסף של נתניהו... עוד הפיכת בעיה קטנה לענקית באמצעות מיליארדים של שקלים, ככה נתניהו מנהל את הבעיות האסטרטגיות של מדינת ישראל.08:18 23.10.2025




מור
הגיע הזמן שנכניס את מי שרשם נמות ולא נתגייס לכלא להרבה זמן בלי שום תנאים ונשלול אזרחות יאללה נמאסו עלינו08:17 23.10.2025




שירי מנתניה
אם לא תהיה ברירה, כל הציבור יתגייס?08:13 23.10.2025




שירי מנתניה
זאת הסיבה, שהליכוד רוצה להעיף את היועמ"שית, מפריעה להם להשתרמט... המעצרים בזכות היועמ"שית, גיבורת ישראל!!!!08:34 23.10.2025




שירי מנתניה
העברת מיליארדים לחינוך החרדי הלא ממלכתי, ע"מ שיחנכו את ילדי ישראל, שהשתמטות זה ערך עליון.08:30 23.10.2025




סי
תמותו זבלים08:27 23.10.2025




מניה
איכס פרזיטים09:22 23.10.2025




שירי מנתניה
שירי מנתניה
סי
