עם המראתו לישראל אמר שר החוץ האמריקני רוביו כי ההצבעה אתמול בכנסת על החלת הריבונות ביו"ש עלולה לסכן את הסכם הפסקת האש עם חמאס

הצבעת הריבונות בכנסת אתמול: שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, העושה דרכו לישראל אמר הלילה (שעוננו) עם המראתו, התבטא בנושא. לדבריו, ההצבעה בכנסת לסכן את ההסכם מול חמאס: ״הנשיא טראמפ כבר הבהיר שאנחנו לא תומכים במהלכים כאלה עכשיו. אנחנו מודאגים מכל דבר שעלול לערער את מה שאנחנו עובדים עליו״.

רוביו צפוי לנחות אחר הצהריים בארץ, ולבקר כאן עד שבת. במהלך ביקורו צפוי להיפגש עם ראש הממשלה, שר החוץ, נשיא המדינה ובכירים ישראלים נוספים. זאת, במקביל לביקורו של סגן הנשיא ואנס שצפוי להסתיים היום.

כאמור, אתמול עברו בכנסת שתי הצבעות בנוגע לסיפוח יהודה ושומרון. הצבעה אחת של ח"כ אבי מעוז עברה ברוב של קול אחד, והצעה נוספת של ליברמן לסיפוח מעלה אדומים בלבד עברה ברוב גדול יותר.