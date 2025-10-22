אשת ראש הממשלה שרה נתניהו דרשה משרים בליכוד לצרף את חתימתם למכתב שנמסר לנשיא יצחק הרצוג בנושא חנינה לבעלה, זאת כהמשך לנאום טראמפ בכנסת

אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, היא זו שדרשה משרים בליכוד לצרף את חתימתם למכתב לנשיא יצחק הרצוג בנושא חנינה לבעלה – כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

בשבוע האחרון פנתה שרה נתניהו באופן אישי לכמה שרים שסירבו לחתום על המכתב, ואמרה להם: "זה עיתוי טוב – גם טראמפ ביקש, זה חשוב לנו. גם ככה התיקים ממוצאים ולא ייצא מהם כלום, בואו נסיים עם זה".

השרים חשבו שהמכתב לנשיא מיותר וחסר כל משמעות משפטית, ושמדובר במהלך של חנופה מצד השרה עידית סילמן, שיזמה אותו, ולא מעבר לכך. אחרי פניית שרה נתניהו "התיישרו" כל שרי הליכוד וחתמו על המכתב שנמסר לנשיא.

בין היתר כתבו השרים לנשיא: "המפתח להנעת תהליך הריפוי והאחדות נמצא אצלך. הממשלה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו הובילה לניצחון אדיר על אויבינו. מנהיגים ברחבי העולם עומדים ומשתאים אל מול המנהיגות ההיסטורית וחסרת התקדים של ראש ממשלת ישראל. הוא אהוב ונערץ בקרב כל אנשי המחנה הלאומי-אמוני".

"למרבה הצער, היום כבר ברור לכל כי כל עוד מתנהל משפטו, שהוא כפצע מדמם בגוף החברה הישראלית, לא תהיה אחדות בישראל. מבלי להרבות מחלוקת, המעט שניתן לומר שעתה, שנים לאחר שהחלו החקירות והמשפט, הקדיח התבשיל. הוא מלבה מחלוקות ומדנים ומזה זמן גם איבד מחשיבותו", נכתב.