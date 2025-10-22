חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 22.10.2025 / 20:24

המנהיג הליטאי דיבר עם המפגינים נגד מעצר המשתמט בכלא 10 ואיים כי אם לא תהיה ברורה כל הציבור יצטרף להפגנות: "אני מקווה שאלו בממשלה יבינו את זה"

המנהיג הליטאי הרב משה הלל הירש דיבר היום (רביעי) עם המפגינים נגד מעצר המשתמט בכלא 10 ואיים כי אם לא תהיה ברורה כל הציבור יצטרף להפגנות: "בדרך לכאן פגשתי את המחאה של הקבוצות האחרות. אני מאוד מקווה שלא נצטרך להגיע לזה גם! הם צריכים להבין שלא יכול להיות שיעצרו בחורים שלומדים תורה. אני מקווה שאלו בממשלה יבינו את זה" הרב הירש בכלא 10 | צילום: ללא קרדיט עוד באותו נושא הפגנות החרדים: הרכבת הקלה נחסמה, המפגינים זרקו אבנים. צפו 19:09 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

