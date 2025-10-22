המנהיג הליטאי הרב משה הלל הירש דיבר היום (רביעי) עם המפגינים נגד מעצר המשתמט בכלא 10 ואיים כי אם לא תהיה ברורה כל הציבור יצטרף להפגנות: "בדרך לכאן פגשתי את המחאה של הקבוצות האחרות. אני מאוד מקווה שלא נצטרך להגיע לזה גם! הם צריכים להבין שלא יכול להיות שיעצרו בחורים שלומדים תורה. אני מקווה שאלו בממשלה יבינו את זה"
לא הבנתי מה האיום? לא תעבדו? לא תעשו מילואים? לא תתפללו? לא תקחו תקציבים?20:43 22.10.2025
