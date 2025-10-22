כוחות צה״ל מחטיבת אפרים הרסו את בית המחבל ג׳מיל סמארה שרצח את צאלה גז ז"ל, את בנה רביד-חיים גז ז"ל שנפצע בפיגוע ונפטר ופצע אדם נוסף

כוחות צה״ל מחטיבת אפרים הרסו היום (רביעי) את בית המחבל ג׳מיל סמארה שרצח את צאלה גז בפיגוע הירי סמוך לברוכין. המחבל יחד עם מחבלים נוספים, ביצע את פיגוע הירי ב-14 במאי 2025 בין ברוכין לפדואל בו נרצחה צאלה גז ז"ל, בנה רביד-חיים גז ז"ל שנפצע בפיגוע ונפטר ב-29 במאי 2025, ונפצע אזרח ישראלי נוסף.

בשבוע שעבר חטיבת אפרים והמנהל האזרחי, בליווי יחידת הפיקוח, ביצעו פעולת אכיפה בכפר ברוקין, במהלכה נהרסו שלושה מבנים לא חוקיים שנבנו בסמוך לציר הנסיעה בו נרצחו צאלה גז ובנה רביד חיים ז״ל בפיגוע ירי. בצה״ל הדגישו כי כל בינוי בלתי חוקי העלול לסכן את ביטחון התושבים ולפגוע בסדר הציבורי יטופל במהירות, וכי יינקטו כלל הצעדים הדרושים על מנת לסכל ניסיונות לפגיעה בביטחון – בהתאם לחוק.

צאלה גז ובנה רביד חיים נרצחו ביולי האחרון בפיגוע דרמטי ומזעזע, כאשר מחבלים פתחו באש לעבר רכבם בעת שנסעו בכביש הסמוך ליישוב עלי. הירי הכבד לעבר הרכב הותיר את האם ובנה ללא רוח חיים במקום, והאירוע הקשה טלטל את הציבור בישראל, העלה מחדש את סוגיית הביטחון בצירי התנועה ביהודה ושומרון, והוביל לקריאות רבות להגברת הנוכחות הצבאית והאכיפה באזור