הפגנות חרדים נגד הגיוס מתקיימות הערב (רביעי) ברחבי הארץ, בהפגנת החרדים בכביש בר לב בירושלים נחסמה תנועת הרכבת הקלה, והמפגינים זרקו אבנים לעבר כלי רכב.

מהמשטרה נמסר כי כוחות משטרה שנמצאים במקום, נערכים לפיזור מפרי הסדר על מנת לאפשר לציבור משתמשי הדרך את המשך תנועתם. "משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה בגבולות החוק, אך לא תאפשר הפרות סדר, התפרעויות אלימות וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

מוקדם יותר פורסם כי כביש 4 נחסם לתנועה בגלל הפגנה נגד הגיוס. מהמשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות תוך חילוץ כלי רכב".