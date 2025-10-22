הפגנות חרדים נגד הגיוס מתקיימות הערב (רביעי) ברחבי הארץ, בהפגנת החרדים בכביש בר לב בירושלים נחסמה תנועת הרכבת הקלה, והמפגינים זרקו אבנים לעבר כלי רכב.
מהמשטרה נמסר כי כוחות משטרה שנמצאים במקום, נערכים לפיזור מפרי הסדר על מנת לאפשר לציבור משתמשי הדרך את המשך תנועתם. "משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה בגבולות החוק, אך לא תאפשר הפרות סדר, התפרעויות אלימות וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".
מוקדם יותר פורסם כי כביש 4 נחסם לתנועה בגלל הפגנה נגד הגיוס. מהמשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות תוך חילוץ כלי רכב".
ככה זה שמי שמנהל את העסק זה שקרן בן שקרן , שמספר סיפור אחד לאידיוטים שמצביעים עבור , ובאנגלית עושה את מה שארה"ב כופה עליו ... מלחמת החורבן הזו נוהלה בצורה כושלת , שבפועל יצרה את המדינה הפלסטינית והנציחה את שלטון החמאס בעזה , בגבוי קטאר ותורכיה , ליותר גרוע מזה היה קשה לצפות ... ולחשוב שהטמטום הזה עלה לנו במחיקה של דור שלם , זה פשוט בלתי נתפס ...
מעניין אם גם פה יש עצורים , או שהנוהל הזה שמור רק למתנגדי משטר ... מדינה פשיסטית , ממשלה רקובה שמנסה להעביר חוק פטור לחארות החרדיות ולילדים שלכם יאריכו את...
מעניין אם גם פה יש עצורים , או שהנוהל הזה שמור רק למתנגדי משטר ... מדינה פשיסטית , ממשלה רקובה שמנסה להעביר חוק פטור לחארות החרדיות ולילדים שלכם יאריכו את השרות ... הבנתם ? מי שיכול צריך לברוח מהחור הזה כל עוד נפשו בו , זו מצווה , ונשמרתם לנפשותיכם "המשך 19:25 22.10.2025
