שר הביטחון ישראל כ"ץ מגיב לטענת הזמר יואב אליאסי (הצל) שאמר שצה"ל החרים אותו: " וידאתי עם צה"ל שהזמר יואב אליאסי "הצל" יוזמן להופיע בפני חיילי צה"ל ככל אומן אחר בהתאם לנהלים המקובלים, ולעומת זאת תומכי טרור כמו שר האסירים לשעבר ברשות הפלסטינית שהיה ממונה על התשלומים למחבלים שביצעו פיגועים ורצחו יהודים – לא יורשו לעולם להופיע בפני חיילי צבא ההגנה לישראל".

אמש כתב אליאסי: "היום צה״ל ירק לי בפרצוף. אני כועס, אני זועם, וזה לא יעבור בשתיקה. זה לא יאמן כמה בפיקוד צה״ל אוהבים את השונאים שלהם ושונאים את מי שאוהב אותם. אני מבקש מכם תראו עד הסוף ותשתפו. הם לא מחרימים אותי הם מחרימים אתכם אני רק עומד בדרכם".