יוסי דגן הגיב להעברת ההצעה להחלת ריבונות: "אל תגורו, זוהי העת לריבונות! אם נתעקש עכשיו, נביא צדק היסטורי ונציל את מדינת ישראל מ 7.10 שני"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הגיב היום (רביעי) לפני זמן קצר להעברת הצעת החוק להחלת ריבונות ביו"ש בקריאה טרומית בכנסת, וקרא לחברי סיעת הליכוד: "תהיו אלדשטיינים", בפראפרזה לדבריו המיתולוגים של נתניהו לחברי סיעת הליכוד "תהיו כחלונים" דגן קרא לאלו בקואליציה המנסים למנוע את העברת הצעת החוק להפסיק בכך, והודה לח"כ יולי אדלשטיין שהצביע נגד סיעת הליכוד ובזכותו עברה הצעת החוק:

הדברים המלאים: :אני רוצה להודות לחברי הכנסת: לח"כ אבי מעוז, לסיעת "הציונות הדתית", לסיעת "עוצמה יהודית" לסיעת "ישראל ביתנו", לח"כ יולי אדלשטיין, ולכל חברי הכנסת שבאומץ, אישרו הצעת חוק טרומית שאין מוסרית ממנה. אני קורא לחברי, חברי הכנסת של הליכוד: "תהיו אדלשטיינים"!".

עוד באותו נושא אדלשטיין הודח: "מי שחושב שזה מרתיע אותי, טועה ובגדול" 18:10 | אריה יואלי 0 0 😀 👏

"ההחלטה של גורמים בממשלה הלאומית ביותר שהייתה אי פעם בכנסת למנוע את הגשת הצעת החוק, שלא לומר הטלת סנקציות על מי שהצביע בעד הצעת החוק – היא מוטעית מיסודה. ממשלת הימין המלא חייבת להכריע! אל תתחמקו מהכרעה בהצעת חוק שיש בכוחה להציל את מדינת ישראל ומרכז הארץ בפרט מה 7.10 הבא".

"אני קורא להם לחזור בהם מהחלטתם ולאפשר העברת הצעת החוק גם בקריאה שניה ושלישית כפי שמצופה מממשלה לאומית. אל תגורו, זוהי העת לריבונות! אם נתעקש עכשיו, נביא צדק היסטורי ונציל את מדינת ישראל מ 7.10 שני".