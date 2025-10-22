סיעת הליכוד החליטה על הדחתו של הח"כ המורד יולי אדלשטיין מוועדת החוץ והביטחון לאחר שהפר את המשמעת הסיעתית והצביע בעד חוק הריבונות. המטרה: להבטיח את הרוב לחוק הגיוס

חזקים מול אדלשטיין. בסיעת הליכוד החליטו לגלות אפס סובלנות כלפי הח"כ המורד יולי אדלשטיין ולהדיח אותו מוועדת חוץ וביטחון וזאת בעקבות הפרת המשמעת הסיעתית והצבעה בעד הצעת החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון.

אדלשטיין הגיב להדחתו: "הציבור כבר מבין שמילה שלי זו מילה. אם כל חטאי היה שעמדתי לימין ארץ ישראל והצבעתי בעד החלת ריבונות ביו״ש, אז אני גאה על כך. בדיוק כפי שאני גאה על כך שמנעתי השתמטות ואני נלחם למען גיוס חרדים אמיתי.

גם מחוץ לוועדת חוץ וביטחון אמשיך להיאבק למען גיוס שוויוני ולמען ארץ ישראל. כל הדחה כזו, היא צל״ש ערכי עבורי. מי שחושב שזה מרתיע אותי, טועה ובגדול".

עוד באותו נושא אדלשטיין נגד נתניהו: "קורא לכל הסיעות הציוניות להצביע בעד" 15:35 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

ההחלטה עברה ברוב של 25 תומכים מול 24 מתנגדים, כשידו של אדלשטיין היא שהכריעה את ההצבעה.

עוד באותו נושא יוסי דגן לחברי סיעת הליכוד: "תהיו אדלשטיינים"! 18:17 | דוד פרוידיגר 0 0 😀 👏

נזכיר כי בסוף כנס הקיץ של הכנסת, הודח אדלשטיין מראשות ועדת החוץ והביטחון ובמקומו מונה בועז ביסמוט, וזאת כדי לנסות ולהעביר את חוק הגיוס. אדלשטיין נקט בקו ניצי יותר בסוגית הגיוס, וכעת בליכוד מקווים שביסמוט יקבל את התנאים של החרדים כדי להעביר את החוק. הרחקתו של אדלשטיין מהוועדה נועדה להבטיח אצבע נוספת שתהיה פחות אידיאולוגית ויותר ממושמעת לדרישות של הליכוד