בקרוב על המסך שלכם: נטפליקס רכשה זכויות בלעדיות לעיבוד משחק הלוח "המתיישבים של קטאן" לסדרות, סרטים ומשחקי וידאו, שיביאו את האי הדמיוני למסך לראשונה

ענקית הסטרימינג נטפליקס הכריזה על רכישת זכויות בלעדיות ברחבי העולם לעיבוד משחק הלוח הפופולרי "המתיישבים של קטאן" ליצירות טלוויזיה, קולנוע ומשחקי מחשב. זו תהיה הפעם הראשונה שהאי הדמיוני מהמשחק, שחוגג 30 שנה להשקתו, יקפוץ מהקופסה אל המסך הגדול.

ההסכם מאפשר לנטפליקס לפתח מגוון תכנים, כולל סדרות דרמה, סרטים עלילתיים, פרויקטים תיעודיים ואפילו משחקי וידאו בהשראת המשחק הקלאסי. "כל מי ששיחק ב'קטאן' יודע שהאסטרטגיה והמשא ומתן האינטנסיביים שבבסיס המשחק מציעים אינסוף הזדמנויות לדרמה רצינית", אמרה ג'יני האו, סמנכ"לית סדרות הדרמה של נטפליקס.

קטאן: לא רק בשבתות

המשחק, שפותח על ידי המעצב הגרמני קלאוס טויבר והושק לראשונה בשנת 1995, זכה להצלחה מסחררת עם מכירות של למעלה מ-45 מיליון עותקים ברחבי העולם. הוא תורגם ליותר מ-40 שפות, כולל עברית, וזכה בפרסים רבים בזכות המכניקה הייחודית שלו – שבה שחקנים מתחרים על משאבים כמו עץ, חיטה ואבנים, סוחרים זה עם זה ובונים התיישבויות על אי וירטואלי.

מאז יציאתו, נוספו למשחק הרחבות רבות וגרסאות משודרגות ששמרו על הפופולריות שלו. "אנחנו נרגשים לשתף פעולה כדי להביא את העולם הזה לחיים – גם למעריצים הוותיקים של 'קטאן' וגם עבור הקהל החדש", הוסיפה ג'יני האו.

רעיונות יצירתיים לעיבוד

בענף הבידור מציעים רעיונות מגוונים לאופן שבו נטפליקס תוכל להפוך את "קטאן" ללהיט טלוויזיוני, החל מסדרת דרמה איכותית ועד תוכנית מציאות תחרותית שבה מתמודדים יתמודדו זה מול זה בסגנון המשחק. שיתוף הפעולה הזה ממשיך קו קודם של נטפליקס עם חברת Asmodee, שמפרסמת משחקי קופסה, וכולל עיבודים קודמים כמו "The Werewolves of Millers Hollow" ומשחקים בהשראת סדרות כמו "אוזרק" ו"משחק הדיונון".

נטפליקס והשקעה במשחקים

בין הפרויקטים האחרים של נטפליקס המבוססים על משחקים ניתן למצוא את "ארקיין", "קאסטלבניה", סדרה מתוכננת על "Assassin's Creed", סרט לייב-אקשן של "מבוכים ודרקונים" ותחרות ריאליטי בהשראת "מונופול". עם ההכרזה הזו, נטפליקס ממשיכה להרחיב את תיק ההשקעות שלה בעיבודים ממשחקים, ומבטיחה חוויה חדשה למעריצי "קטאן" שמחכים לראות את האסטרטגיה האהובה שלהם קמה לתחייה על המסך.