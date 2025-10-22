הרב משה הלל הירש ממנהיגי הציבור החרדי הורה להוציא את הישיבה של המשתמט שנעצר להפגנה בכלא 10 ולא את כל הישיבות

הרב משה הלל הירש ממנהיגי הציבור החרדי נשאל היום (רביעי) האם להוציא את כל הישיבות למחאה מול כלא 10 על מעצר המשתמטים. הוא ענה להוציא רק הישיבה של המשתמט והדגיש לא להתעמת עם כוחות הביטחון. הרב הירש אמר כי יכול להיות שתתקיים עצרת גדולה, למרות תחילת הזמן כנגד הגיוס.

השבוע התקיימה הפגנה אלימה ברחוב יחזקאל בירושלים. עשרות מפגינים חסמו את התנועה הרכב והאוטובוסים ולסכן את משתמשי הדרך, להבעיר פחים ומדורות וליידות אבנים ובקבוקים לעבר השוטרים. כתוצאה מהאלימות שוטרת נפצעה ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

לאחר שניתנה הוראת פיזור על ידי קצין משטרה בגין הפרת הסדר וההתפרעות במקום ומפרי הסדר לא נשמעו להוראות השוטרים, נאלצו השוטרים להשתמש באמצעים לפיזור הפרות סדר. מהמשטרה נמסר: " משטרת ישראל תאפשר לכל אדם למחות בגבולות החוק אולם תפעל נגד הפרות סדר, תקיפת שוטרים והתפרעויות אלימות בניגוד לחוק".