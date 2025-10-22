הליכוד הגיב להעברת החוקים בעד החלת הריבונות בזכות קולות האופוזיציה: "אנחנו מחזקים את ההתיישבות מדי יום, ריבונות אמיתית תושג לא בחוק ראווה"

הליכוד הגיב היום (רביעי) לפני זמן קצר להעברת החוקים של אבי מעוז ואביגדור ליברמן בעד החלת הריבונות בזכות קולות האופוזיציה: אנחנו מחזקים את ההתיישבות מדי יום במעשים, בתקציבים, בבנייה, בתעשייה ולא בדיבורים. ריבונות אמיתית תושג לא בחוק ראווה".

הדברים המלאים: "עוד הטרלה של האופוזיציה שמטרתה לפגוע ביחסינו עם ארה״ב ובהישגים הגדולים של ישראל במערכה. אנחנו מחזקים את ההתיישבות מדי יום במעשים, בתקציבים, בבנייה, בתעשייה ולא בדיבורים. ריבונות אמיתית תושג לא בחוק ראווה לפרוטוקול, אלא בעבודה נכונה בשטח וביצירת התנאים המדיניים המתאימים להכרה בריבונותנו, כפי שנעשה ברמת הגולן ובירושלים.

מוקדם יותר חבר הכנסת יולי אדלשטיין התייחס לפני זמן קצר למעבר בטרומית של החוק של אבי מעוז להחלת ריבונות ביו"ש למרות התנגדות ראש הממשלה: " הצבעתי עכשיו במליאת הכנסת בעד החלת ריבונות ביהודה ושומרון. דווקא בעת הזו, ריבונות ישראלית בכל חבלי מולדתנו, היא צו השעה. כמי שנלחם למען ארץ ישראל לכל אורך שנותיי בבניין זה ומתוך אמונה ברורה בצדקת דרכנו, אני קורא לכל הסיעות הציוניות להצביע בעד".