שר החוץ גדעון סער שוחח עם מקבילו הבחרייני על תוכנית טראמפ, המצב בעזה והתפתחויות אזוריות, והודה לו על קבלת השגריר הישראלי החדש במנאמה.

שר החוץ גדעון סער שוחח מוקדם יותר עם מקבילו הבחרייני, השניים עסקו בתוכנית טראמפ, בהתקדמויות ברצועת עזה והתפתחויות אזוריות.

על פי הודעת משרד החוץ, השרים הדגישו את מחויבותם המשותפת לקידום יוזמות מדיניות שיחזקו את היציבות באזור ויקדמו את שיתופי הפעולה בין מדינות האזור במסגרת ההסכמים הקיימים. סער הודה לעמיתו על התמיכה המתמשכת של בחריין ביחסים עם ישראל ועל הידוק הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים בין המדינות.

במהלך השיחה התייחס סער גם למעמדו של השגריר הישראלי החדש בבחריין, סמי רבל, שהגיש בשבוע שעבר את כתב האמנה שלו למלך חמד בן עיסא אל חליפה. סער הודה לשר החוץ הבחרייני על קבלת הפנים החמה ועל חיזוק ערוצי הדיאלוג בין ירושלים למנאמה.

עוד באותו נושא לאחר השבת החלל החטוף: סער שוחח עם שר החוץ של תאילנד 09:25 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

גורמים מדיניים מעריכים כי השיחה נועדה גם לבחון צעדים אפשריים לשיתוף פעולה אזורי סביב יוזמות מדיניות חדשות המובלות על ידי וושינגטון, ובפרט סביב יישום עקרונות "תוכנית טראמפ" לעתיד האזור.