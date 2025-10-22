חבר הכנסת יולי אדלשטיין נגד נתניהו שהתנגד למעבר החוק להחלת ריבונות: "זה צו השעה, אני קורא לכל הסיעות הציוניות להצביע בעד"

חבר הכנסת יולי אדלשטיין התייחס היום (רביעי) לפני זמן קצר למעבר בטרומית של החוק של אבי מעוז להחלת ריבונות ביו"ש למרות התנגדות ראש הממשלה: " הצבעתי עכשיו במליאת הכנסת בעד החלת ריבונות ביהודה ושומרון. דווקא בעת הזו, ריבונות ישראלית בכל חבלי מולדתנו, היא צו השעה. כמי שנלחם למען ארץ ישראל לכל אורך שנותיי בבניין זה ומתוך אמונה ברורה בצדקת דרכנו, אני קורא לכל הסיעות הציוניות להצביע בעד".

מנגד חבר הכנסת גלעד קריב תקף את האופוזציה: "תפקידה של האופוזיציה להציג אלטרנטיבה למשיחיות השקר של סמוטריץ׳ סטרוק ובן גביר ולדוקטרינת ״ניהול הסכסוך״ של נתניהו שהובילה אותנו ל-7.10. אופוזיציה שלא מצביעה נגד סיפוח מועלת בתפקידה להבטיח את עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ואת עתידו של המפעל הציוני".

במהלך ההצבעה אמר קריב: "עתיד של מדינת ישראל, העתיד של המפעל הציוני, הוא בהיפרדות ממיליוני פלסטינים. מי שחושב שהחלת ריבונות על שטחים שבהם חיים מיליוני פלסטינים זה הדבר שיבטיח את עתידה של ישראל, יביא עלינו את ה-7 באוקטובר הבא".

מועצת יש"ע בירכה:"הכנסת אמרה את דברה. זה זמן ריבונות! אנו מברכים ח״כ אבי מעוז שהוביל את החוק, את הציונות הדתית ואת מפלגת עצמה יהודית על התמיכה. אנו מבקשים לברך את ח״כ יולי אדלשטיין שהוכיח את מחויבותו ליהודה ושומרון. תושבי יהודה ושומרון מצפים מחברי הכנסת של הליכוד להצטרף למהלך זה ולקדם את תוכנית הריבונות כפי רוח המפלגה".