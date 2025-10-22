למרות הסתייגות הקואליציה מחקיקת ריבונות בעת הנוכחית, שתי הצעות חוק בנושא עברו במפתיע בקריאה טרומית

רגע דרמטי בכנסת, למרות התנגדות הממשלה להחלת ריבונות בשלב הנוכחי, הצעת החוק של חבר הכנסת אבי מעוז להחלת ריבונות על כלל יהודה ושומרון, וגם הצעתו של חבר הכנסת ליברמן להחלת ריבונות במעלה אדומים עברו בקריאה טרומית.

שתי הצעות חוק, מהן הסתייגו בכירי הקואליציה במועד הנוכחי, עברו מתחת לרדאר. ראשית עלתה להצבעה הצעתו של חבר הכנסת אבי מעוז. הצעת החוק מטעמו מבקש להחיל ריבונות מדינית על כלל שטחי יהודה ושומרון. למרות הסתייגות בכירי הממשלה, הצעה זו עברה ברוב קולות של 25 בעד מול 24 נגד.

יוזם ההצעה, ח"כ אבי מעוז בירך על המאורע: "הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את ארץ ישראל. ההתיישבות בארץ ישראל היא הגאולה והתחייה הלאומית, ההתיישבות היא מה שמפריח את ארץ ישראל לאחר אלפיים שנות גלות. בהחלת הריבונות על יהודה ושומרון אנו מתקנים תיקון שהגיע הזמן שנתקן אותו. מאחר שהממשלה התמהמהה, תפקידנו כחברי כנסת לעשות זאת".

גם הצעתו של חבר הכנסת ליברמן, להחל ריבונות על אזור מעלה אדומים, עברה גם היא במפתיע, לאחר שחברי הכנסת של עוצמה יהודית החליטו לתמוך בשתי ההצעות. הצעתו של ליברמן עברה ברוב גורף של 32 בעד ו-9 בלבד נגד.

גם חבר הכנסת ליברמן חגג את ההישג:"מעלה אדומים היא עיר בישראל המשקפת את הפסיפס של החברה הישראלית. מעלה אדומים מהווה את הקונצנזוס הרחב ביותר בחברה הישראלית. מבחינת החלת ריבונות, עדיף ללכת על קונצנזוס לאומי רחב ביותר, ללכת על הסכמה וחוסן לאומי. ללכת קודם כל על אזורים כמו מעלה אדומים, אריאל, גוש עציון ובקעת הירדן"?