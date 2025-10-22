לאחר שחטופים שחזרו מהשבי סיפרו כי בכל פעם שהשר בן גביר דיבר נגד המחבלים שכלואים בישראל הם חטפו מכות – מתקפה חריפה נגדו ברשת

קובי כלפון אביו של החטוף ששוחרר שגב כלפון, אמר היום (רביעי) בראיון בכאן רשת ב', כי בכל פעם שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התבטא בנוגע למחבלי הנוח'בה ונגד המחבלים שאסורים בישראל, בנו וחטופים נוספים חטפו "מכות רצח".

כעת, ברשת תוקפים את בן גביר על כך ורבים טוענים כי כבר אז הזהירו אוו שלא לדבר כך בזמן שיש חטופים המוחזקים בידי חמאס.

הכתב הפוליטי מיכאל שמש תקף אותו וכתב: "אסור להתבלבל: יש להתנגד לעסקה לשחרור חטופים כי אתה חושש מחטיפות נוספות ‏יש לדרוש עונש מוות למחבלים (כשאין שבויים חיים אצל חמאס) כי זה מגיע להם,

‏ויש להתראיין ולצלם איך אתה מתעלל במחבלים כלואים בזמן שאחיך היהודים בשבי חמאס כשאתה יודע שמענים אותם בגלל הדבר הזה. ‏זה שפל המדרגה וחוסר אנושיות מהזן הנחות ביותר. איך אפשרנו לזה לקרות?"