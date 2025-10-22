לאחר ביטול הפגישה עם טראמפ, רוסיה ביצעה תרגיל גרעיני רחב: שוגרו טילים בליסטיים וטילי שיוט, ופוטין צפה במבצע שהוגדר “מסר הרתעה למערב”.

הדיפלומטיה בין ארצות הברית ורוסיה ממשיכה להתפרק, והנשיא פוטין לא מבזבז זמן מלשדר מסר מרעיד למערב. יממה אחרי שארה"ב הודיעה כי טראמפ ופוטין לא ייפגשו בבודפשט, הכוחות הגרעיניים של רוסיה ביצעו תרגיל תקיפה רחב היקף.

על פי ההודעה הרשמית ממוסקבה, התרגיל בוצע במתכונת מלאה: טיל בליסטי בין־יבשתי שוגר ממערכת קרקעית, טיל נוסף נורה מצוללת גרעינית בים ברנט שבצפון, ומטוסי קרב אסטרטגיים שיגרו טילי שיוט לעבר מטרות במרחק רב. “כל היעדים הושגו בהצלחה”, נמסר מהקרמלין.

עוד באותו נושא חזית חדשה? רוסיה מאיימת על פולין כמו שאיימה על אוקראינה 20:46 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

פוטין עצמו נכח במרכז הבקרה הלאומי של משרד ההגנה וצפה בשיגורים בזמן אמת. על פי ההערכות, מטרת התרגיל הייתה לא רק לבחון את מוכנות מערך ההרתעה הגרעינית, אלא גם להעביר מסר אסטרטגי ברור לארצות הברית ולנאט״ו – כי רוסיה נותרה כוח גרעיני עליון המוכן לכל תרחיש.

התרגיל מגיע בעיתוי רגיש במיוחד: היחסים בין מוסקבה לוושינגטון נמצאים בשפל, והדיפלומטיה סביב המלחמה באוקראינה התפרקה לחלוטין בשבועות האחרונים.