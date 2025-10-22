במשטרה הודיעו כי מספר כבישים בתל אביב ייחסמו לתנועה מחר במשך כ-4 שעות, בשל ביקורו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס. כל הפרטים

אחרי יומיים של חסימות בירושלים, במשטרה הודיעו כי כבישים רבים ייחסמו לתנועה מחר (חמישי) בין השעות 10:00 עד 14:00 בתל אביב – זאת בשל ביקורו של סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס. במהלך היום ואנס צפוי להגיע לקריה בתל אביב, שם ייפגש עם שר הביטחון ישראל כ"ץ ועם הרמטכ"ל אייל זמיר.

אלו הכבישים שייחסמו לתנועה:

רחוב קפלן ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב יגאל אלון לשני הכיוונים

דרך מנחם בגין תחסם מזבוטינסקי עד רחוב חשמונאים לשני הכיוונים

רחוב לסקוב ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

רחוב הפטמן ייחסם מרחוב שפרינצק עד רחוב לסקוב לכיוון מערב

רחוב לאונרדו דה וינצ'י ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

רחוב דובנוב ייחסם משד' שאול המלך עד רחוב הארבעה לשני הכיוונים

רחוב דניאל פריש ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב דובנוב לכיוון מזרח

רחוב שאול המלך ייחסם מרחוב אבן גבירול עד דרך נמיר בשני הכיוונים

רחוב ויצמן ייחסם מרחוב ברקוביץ' לכיוון דרום

העליות למחלף השלום ייחסמו מצפון ומדרום

"מאות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו על מנת לאבטח, ללוות, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור" נמסר. "בנוסף לפריסת הכוחות בשטח, מרכזי שליטה ומוקדי משטרה פועלים במתכונת מתוגברת על מנת להבטיח פיקוד ושליטה אפקטיביים לאורך כל המבצע. משטרת ישראל תעדכן במהלך הביקור אודות כלל החסימות ותשוב ותעדכן עם פתיחת הצירים".