ילד בן 7 שרכב על אופניים נפגע מרכב בבני ברק, ונפצע באורח אנוש. צוותי מד"א והצלה ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים – שם נקבע מותו

אסון בבני ברק: ילד בן 7 נפגע מרכב בזמן שרכב על אופניים ברחוב הרב כהנמן בבני ברק, ונפצע באורח אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר – שם נאלצו לקבוע את מותו.

חובשי הצלה שמואל רוטנברג ובעריש בוקצ'ין סיפרו כי: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, מצאנו רוכב אופניים, ילד כבן 7 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגע מרכב במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות ועצירת דימומים, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לקבלת טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר". כאמור, מותו של הילד נקבע בהמשך בבית החולים.

מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסבות התאונה. שוטרי תחנת בני ברק ובוחני תאונות הדרכים של משטרת מחוז ת"א, הגיעו לזירה והחלו במלאכת איסוף הראיות והממצאים.