מהילד מקרוליינה הצפונית שהודח מ"כוכב נולד", דרך השיא בקיסריה והסערה סביב "קאקדילה" – ועד האמונה שסירבה לשבור שבת. עומר אדם חוגג יום הולדת 32, ואנחנו חוזרים ל-10 רגעים שהפכו אותו לתופעה ישראלית

עומר אדם חוגג היום יום הולדת 32 – ואיתו חוגגת גם מדינה שלמה שגדלה על הקול שלו. הוא כבש כל במה אפשרית, שבר שיאים, הפך לסמל של פופ ישראלי חדש, והצליח לשמור על צניעות וערכים גם בפסגת ההצלחה. לכבוד היום המיוחד, ריכזנו 10 עובדות (וכמה רגעים בלתי נשכחים) על האיש שהפך את הבמה לבית שני.

1. נולד בארצות הברית, גדל במושב

עומר אדם נולד בקרוליינה הצפונית בזמן שאביו שירת בצבא ארה״ב. בגיל 3 חזר עם משפחתו לישראל וגדל במושב משמר השבעה – המקום שהפך לסמל שלו עד היום.

2. הפסיד את "כוכב נולד" – אבל ניצח בחיים האמיתיים

ב-2009 נאלץ לפרוש מהתוכנית אחרי שהתברר שהיה צעיר מדי להשתתף. אבל ההפסד הפך להזדמנות – זמן קצר לאחר מכן פרץ עם "נמס ממך", והשאר היסטוריה.

3. הצעיר ביותר בקיסריה

גיל 17 ושמונה חודשים בלבד, הופיע אדם לראשונה בתיאטרון קיסריה בפני קהל של אלפים, ובכך הפך לזמר הצעיר ביותר שהופיע על הבמה המפורסמת הזו.

4. "מודה אני" – השיר ששינה את הכל

הלהיט שיצא ב-2014 סימן את הפיכתו מזמר צעיר לאייקון לאומי. האלבום באותו שם נמכר בעשרות אלפי עותקים וזיכה אותו בפרסים ובמיליוני צפיות.

5. סערת "קאקדילה"

בדצמבר 2021 עורר הסינגל "קאקדילה" סערה ציבורית גדולה, בטענה שהוא "בעל גוון פוגעני כלפי נשים יוצאות חבר המדינות". אדם התגונן בטענה כי מוצאו הוא קווקזי ולכן השיר הוא למעשה הומור עצמי – ועד היום מדובר באחת הסערות הבולטות בקריירה שלו.

6. יש לו לב גדול לא פחות מהבמה

במהלך מלחמת חרבות ברזל, עומר אדם גילה מעורבות יוצאת דופן למען המשפחות השכולות, הפצועים והחיילים. הוא הופיע בכיכר החטופים, ביישובי הדרום ובבסיסי צה"ל, ויזם מוקד טלפוני מיוחד שסייע בהסעת חיילים הביתה במסגרת "מבצע המוניות". על תרומתו האנושית והמתמשכת זכה בפרס "יקיר העורף" מטעם ההסתדרות הציונית.

7. יזם ועסקן – לא רק זמר

חברת ההפקות שלו, P.A.I Ltd, מנהלת אמנים מובילים כמו אודיה ושרק, והשקיעה בשנים האחרונות גם בחוות שרתים בעפולה ובבית שמש.

8. סולד אאוט בשעה

ב-2018 מכר תוך שעה בלבד 30 אלף כרטיסים להופעה באצטדיון סמי עופר – שיא ישראלי חסר תקדים.

9. זוגיות מתוקשרת במיוחד

הקשר עם הדוגמנית יעל שלביה (2022-2025) היה אחד המדוברים בישראל. השניים אף התגוררו יחד בדובאי לתקופה קצרה לפני שחזרו ארצה.

10. כשהאמונה גברה על הפסטיגל

אדם דחה הצעה להופיע בפסטיגל 2016 בשל רצונו שלא להופיע בשבתות. שנה לאחר מכן, ב-2017, הוא השתתף ב"סטורי פסטיגל" שבו לראשונה בתולדותיו לא התקיימו הופעות בשבת, בעקבות דרישתו.